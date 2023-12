Garcia torna in Italia: la notizia è stata confermata | Nuova avventura per lui

Poco più di un mese dopo l’esonero il tecnico francese ha già fatto ritorno nel Belpaese: sorrisi e foto con i tifosi.

Il 2-1 al Cagliari ha permesso al Napoli di ripartire in campionato dopo la doppia sconfitta incassata contro Inter e Juventus, alla quale va aggiunto il ko di Madrid in Champions League contro il Real, seguito però dal 2-0 sul Braga che aveva certificato il passaggio del turno in Coppa. Insomma, il Napoli targato Walter Mazzarri per il momento non sembra avere mezze misure.

Tre vittorie ed altrettante sconfitte, contando anche il successo in casa dell’Atalanta che ha dato il via al nuovo ciclo tecnico degli azzurri, nelle prime sei partite con in panchina il tecnico livornese, subentrato il 14 novembre a Rudi Garcia, esonerato dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli. In 40 giorni la situazione di classifica del Napoli non è tuttavia cambiata.

Anzi, i campioni d’Italia in carica hanno visto aumentare la distanza dalla vetta della classifica, passata da 10 a 14 punti. “Colpa”, però, appunto quasi unicamente del calendario, che ha messo sulla strada di Osimhen e compagni le prime due della classe. Partite in cui il nuovo Napoli non è stato messo sotto sul piano del gioco, pagando invece qualche ingenuità difensiva e gli errori dei propri giocatori più rappresentativi.

La mente non può che andare all’incredibile gol sbagliato da Khvicha Kvaratskhelia sullo 0-0 sul campo della Juventus, immagine che si candida a buon diritto come simbolo della prima parte di stagione del Napoli oltre che, potenzialmente, da sliding door mancata dell’intera stagione.

Sorpresa Napoli, il ritorno di Rudi Garcia

Walter Mazzarri è però come noto un tecnico pratico, più incline al lavoro che alle chiacchiere. Così, conosciuto il nome dell’avversario agli ottavi di Champions League, che sarà il Barcellona, il tecnico degli azzurri è già immerso nel lavoro per cercare di chiudere al meglio il 2023, consapevole che il mercato di gennaio non rivoluzionerà la rosa.

Del resto soffermarsi su quello che è stato nella prima parte di stagione è ormai inutile. La pensa così l’allenatore, ma altrettanto fanno i tifosi del Napoli che, vista ormai svanire la magia che ha portato allo scudetto, hanno visto passare quasi come una meteora Rudi Garcia, scommessa non vinta dal presidente De Laurentiis. Eppure il tecnico francese nonostante l’esonero è rimasto legato alla città di Napoli, come confermato da un retroscena sorprendente.

Rudi Garcia di nuovo in Italia: turista per un giorno sulla Costiera Amalfitana

Nei giorni precedenti al Natale, infatti, Garcia si è regalato una gita da turista in città, in compagnia della compagna Francesca Brienza e di un gruppo di cinque amici: “Sono qui con la mia famiglia e ne approfitto per visitare questi posti incantevoli” ha dichiarato l’ex allenatore della Roma al ‘Quotidiano della Costiera’.

Garcia in particolare ha trascorso la domenica in Costiera Amalfitana visitando Villa Cimbrone ed ammirando il panorama mozzafiato dalla Terrazza dell’Infinito, concedendosi anche un pranzo in uno dei ristoranti del centro. Il tutto raccogliendo saluti da parte dei tifosi del Napoli e pure qualche richiesta di selfie. Un buon modo per tenere in vita rapporti umani che vanno oltre i mancati successi sul campo.