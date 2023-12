Ricovero d’urgenza, eccolo disteso sul lettino di ospedale | Per tutti i tifosi è un colpo al cuore

Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Il mondo del calcio perde ancora una volta credibilità e reputazione.

Un altro brutto episodio riguarda il mondo del calcio e purtroppo non siamo nuovi a questo genere di notizie. L’evento ha davvero colpito un paese intero e scosso gli amanti di uno sport che, giorno dopo giorno, perde appassionati proprio a causa di gravissime contraddizioni.

Ormai il gioco e i suoi valori sembrano distanti anni luce da questi eventi. Proprio nell’ultimo periodo l’escalation di violenza non si è fermata e non ha minimamente coinvolto aspetti legati allo sport. Di questo passo molte cose potrebbero cambiare sempre in peggio.

L’immagine che il calcio sta proponendo a livello internazionale è sicuramente di bassissimo livello. Basti pensare ai recenti disordini avvenuti in Francia, con le ferite al volto dell’ex tecnico del Lione Fabio Grosso o ad altri episodi altrettanto gravi.

Le ultime notizie arrivano direttamente da un ospedale e rendono l’idea di quanto la cosa sia grave. La vittima di questo episodio ha pagato oltremodo il fatto di essere, per definizione, al centro della contesa.

L’evento raccapricciante: le ultime

L’emittente televisiva turca ha diffuso le immagini dello sfortunato protagonista di questa storia. Parliamo di calcio e violenza, un connubio tristemente noto nell’ultimo periodo. Il tutto è avvenuto sul terreno di gioco durante una partita.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakem Meler ile telefonla görüştü: 📌 Böyle bir şeyi görmek izlemek bizi ciddi manada üzdü. Bir Rizeli olarak da ayrıca üzüldüm. Rize maçında böyle bir şey olması bizi ciddi manada rahatsız etti. pic.twitter.com/pfGzxyNenk — TRT HABER (@trthaber) December 12, 2023

Il presidente Erdogan ha fatto visita all’arbitro che è stato al centro dell’episodio di violenza. Si tratta di Halil Umut Meler. Le immagini della rissa scoppiata in campo hanno fatto il giro del mondo. Davvero un brutto spot per il calcio internazionale.

Ecco cosa è successo

Il campionato di calcio turco è stato sospeso a tempo indeterminato a seguito dell’aggressione all’arbitro Halil Umut Meler. Il presidente dell’Ankaragucu in particolare non ha saputo tenere a bada i nervi e ha aggredito il direttore di gara sotto gli occhi increduli di calciatori e dirigenti.

Il Rizespor aveva appena rimesso in piedi la gara, trovando il gol del momentaneo pareggio per 1-1. Poi l’aggressione con un primo pugno (da parte del presidente dell’Ankaragucu) e poi un calcio, con l’arbitro raggomitolato a terra che ha cercato come ha potuto di proteggere il volto. Poi le immagini da una stanza d’ospedale e le dichiarazioni di Erdogan.