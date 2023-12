“Anche lui firma con noi”: Inter, tra un mese sigla il contratto | Per Inzaghi una squadra da sogno

Inzaghi può vivere sogni tranquilli per la sua Inter. Tra un mese firma con loro e verrà depositato il contratto

L’Inter sta vivendo uno dei migliori momenti della sua storia recente. Un ciclo iniziato dopo i pessimi anni presidenziali di Thohir, grazie all’acquisto nel 2018 della proprietà da parte della famiglia Zhang e l’avvenire di dirigenti d’esperienza e tra i migliori in circolazione, tra i quali Giuseppe Marotta.

Da quel momento, i nerazzurri sono sempre andati in crescendo, vincendo uno scudetto con Antonio Conte in panchina nella stagione 2019-2020, che oltre a incoronarli campioni d’Italia 11 anni dopo l’ultima volta, ha terminato l’egemonia della Juventus durata per ben 9 anni.

Le due stagioni successive, nonostante la mancata vittoria del tricolore, con l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dopo il mancato rinnovo con la Lazio, l’Inter ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana per due volte consecutive e ha raggiunto al termine della scorsa annata la finale di Champions League.

Ad oggi, i nerazzurri sembrano aver trovato finalmente la consapevolezza di essere una grandissima squadra, sia per gli interpreti di altissimo livello che la caratterizzano e non solo nell’undici titolare, sia per le grandissime prestazioni; fattori che sanciscono il definitivo salto di qualità.

Situazione attuale

Ciò che più colpisce del ‘biscione’ è che quest’anno hanno totalmente rivoluzionato la rosa, in qualunque ruolo del campo, eppure ciò non ha rappresentato uno svantaggio, in quanto sono proprio i nuovi arrivati a confermarsi i migliori nelle partite giocate.

Attualmente si trovano primi in classifica con 38 punti su 45 disponibili, con una sola sconfitta subita a San Siro contro il Sassuolo e il miglior attacco con 37 reti segnate e la miglior difesa con solo 7 gol subiti. In Champions League, nel Gruppo D con Real Sociedad, Benfica e RedBull Salisburgo, hanno chiuso il girone a pari punti con gli spagnoli, ma in seconda posizione a causa della differenza reti negli scontri diretti.

Blindare il top player

Tra i giocatori più in forma della squadra di Inzaghi, c’è certamente Lautaro Martinez. L’attaccante è diventato oramai il leader della squadra, nonchè capocannoniere del campionato di Serie A con 14 reti all’attivo in 14 gare giocate, e non tutte da titolare.

Insieme alla società e il suo agente, ‘il toro’ argentino sta lavorando per rinnovare il suo contratto, seppur in scadenza nel 2026. L’amministratore delegato del club, Giuseppe Marotta, ha ribadito prima dell’ultima partita di Champions League che la fumata bianca ci sarà, ma che per quest’ultima vada atteso circa un mese, procrastinandola al nuovo anno. Non si ha certezza della data, ma ciò che è certo è che il matrimonio tra le due parti continuerà e il bomber argentino illuminerà ancora San Siro con i suoi gol.