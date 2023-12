Sinner, l’annuncio è sconvolgente: un altro sport nel suo futuro | Ha spiazzato tutti i tifosi

L’annuncio shock sui profili social che ha spiazzato tutti i suoi tifosi: Sinner ha comunicato la notizia in prima persona

Nel corso degli ultimi anni, dopo un periodo non felicissimo per la nostra nazione, l’Italia sta tornando a dire la sua in ogni ambito sportivo, in particolar modo dal 2020, quando nell’era della pandemia globale vincemmo l’oro nell’atletica singola e di squadra, nel taekwondo, negli Europei di calcio e svariati trofei nel tennis con Matteo Berrettini e Jannick Sinner.

Proprio riguardo l’ultima disciplina, ossia il tennis, stiamo vivendo una seconda vita, con la nascita di grandissimi talenti che oltre ad avvicinare tantissimi nuovi appassionati, ci garantiranno per certo da qui al termine della carriera numerosi momenti di gloria.

Il più estroso tra questi è sicuramente Jannick Sinner, il nostro ragazzo prodigio, che esordisce da giovanissimo a soli 14 anni e si colloca già nella top 100 del ranking delle ATP a soli 18 anni, vincendo il suo primo titolo poco tempo dopo a Sofia e altri tre ATP l’anno successivo, a Washington, Sofia e Anversa.

Un percorso già tracciato che però subisce una frenata nel 2022 a causa di svariati problemi che lo costringono a rimaner fermo. Il covid, gli infortuni al ginocchio, all’anca e alla caviglia non gli garantiscono tregua e continuità, comportando il ritiro dai vari tornei e la discesa dalla top 10 del ranking.

Un’annata d’oro

Il 2023 è l’esatto opposto di ciò che ha vissuto l’anno precedente. Riesce finalmente a riprendersi da tutte le difficoltà che lo stavano tormentando, non facendosi abbattere nemmeno dalle sconfitte al secondo turno nei Roland Garros e in semifinale dello Slam contro Novak Djokovic, in quanto aveva un unico obiettivo, vincere.

Ad agosto 2023 finalmente il trionfo ai Masters1000 di Toronto, diventa il primo italiano a raggiungere le ATP finals e porta l’Italia a vincere la Coppa Davis che mancava dal 1976, permettendogli di collocarsi nella top 4 dei migliori tennisti in circolazione.

Un nuovo sport

L’annata si è conclusa per il tennista italiano con due avvenimenti importanti. Uno di questi è la vittoria del premio di “Fans Favourite“, ovvero il giocatore di tennis più amato dai tifosi di tutto il mondo, succedendo nell’albo d’oro a Roger Federer che aveva dominato la categoria dal 2003 al 2021 e Rafael Nadal nel 2022.

Il secondo riguarda la Formula Uno, che negli ultimi anni ha dimostrato di voler espandersi sempre più nel mondo. Di fatti, ha deciso di lanciare una nuova collaborazione con l’altoatesino che diventerà “Friends F1“, partecipando ad alcuni Gran Premi e promuovendo tramite i propri canali social il circus automobilistico più famoso al mondo, al fine di creare un importante legame tra entrambe le fanbase.