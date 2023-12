La Roma trova il regista: “Ecco che giocatore sono” | Il neo acquisto suona la carica

Dopo la pessima partenza in campionato la squadra di Mourinho è tornata in corsa per i primi posti: lo Special One ha una risorsa in più.

Il pareggio carico di rimpianti contro la Fiorentina ha allungato la serie utile della Roma, che in campionato non perde da cinque partite, ma non ha permesso alla squadra di José Mourinho di insediarsi da sola al quarto posto della classifica.

La coabitazione con il Bologna è comunque un ottimo risultato se parametrato al difficile inizio di campionato dei giallorossi, che dopo le prime sei giornate languivano nei bassifondi della classifica con appena sei punti e con già tre sconfitte, quelle contro Verona e Milan e quella contro il Genoa.

L’1-4 di Marassi a fine settembre sembrava addirittura poter mettere in pericolo la prosecuzione dell’avventura di Mourinho nella Capitale. Poi, però, la squadra è riuscita a svoltare, perdendo solo una volta nei successivi due mesi e mezzo in campionato, sul campo dell’Inter, e centrando la qualificazione al turno successivo in Europa League.

Proprio qualche passo falso di troppo in Coppa, tuttavia, in particolare la sconfitta di Praga contro lo Slavia e il pareggio in casa del Servette a Ginevra ha fatto riemergere qualche criticità, puntualmente ravvisata dalle dure parole dello Special One nel post partita nei confronti della squadra. Tra i più bersagliati c’è stato anche Houssem Aouar.

Roma, obiettivo Champions League: inizia il ciclo di ferro

Il francese ex Lione è stato uno dei nuovi acquisti più in ombra nella prima parte di stagione, ma il calcio, si sa, offre sempre una seconda occasione o comunque la possibilità di riscattarsi. Quella che il giocatore di origini algerine dovrà essere bravo a sfruttare nel prossimo ciclo di scontri diretti che attendono la Roma.

Il trittico di impegni con cui i giallorossi chiuderanno il 2023 potrà infatti essere indicativo sulle ambizioni della squadra, chiamata ad affrontare in sequenza Bologna, Napoli e Juventus. Impegni chiave per restare in corsa per un posto nella prossima Champions League e gare nelle quali la Roma avrà bisogno di far salire la cifra tecnica del proprio gioco.

La Roma riscopre Aouar: la carica dell’ex Lione

Insomma, al centro del campo ci potrebbe essere bisogno di un giocatore in grado di far girare la squadra, un regista che in rosa di fatto non c’è, ma le cui mansioni potrebbero essere rilevate proprio da Aouar. Il francese non gioca in campionato da inizio novembre ed è stato tra i più criticati dopo il Servette, ma è pronto a prendere per mano la squadra: “Con il Lione ho fatto anche il regista. La cosa fondamentale per me è giocare sempre, non importa il ruolo. Voglio aiutare i compagni e il mister” le parole di Aouar prima della gara di Europa League contro lo Sheriff.

Potenziale musica per le orecchie di Mourinho, che al termine del lungo ciclo di impegni ravvicinati che chiuderà l’anno solare avrà bisogno di tutti e in particolare dei giocatori di maggior qualità. Aouar, che sembra aver concluso l’adattamento al calcio italiano, è tra questi ed è pronto a stupire.