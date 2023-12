Addio Osimhen, dopo la Coppa d’Africa non torna più | 130 milioni e telenovela finita

Il calciatore del Napoli è pronto a fare le valigie proprio nel momento del bisogno. Lo scenario di mercato.

La Coppa d’Africa si metterà presto tra la voglia di Napoli di Osimhen e la necessità di conquistare punti importanti per la stagione. La banda Mazzarri ha bisogno di certezze e guardando al futuro prossimo, queste non sembrano arrivare dalla stella nigeriana.

Non solo un problema di calendario ma anche di rendimento. Osimhen e Kvaratskhelia sembrano i lontani parenti dei calciatori che hanno trascinato la squadra allenata da Luciano Spalletti allo scudetto. Questione di motivazioni? La sensazione è che tanti nello spogliatoio abbiano già la pancia piena.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha richiamato Walter Mazzarri proprio per questo: grazie alla sua praticità, unita alla conoscenza dell’ambiente, tutti si aspettano un cambio di marcia. Archiviata la fase a gironi della Champions League con un secondo posto dietro al Real Madrid, ora è tempo di campionato.

Nuove sfide all’orizzonte che dovranno dire se questa squadra potrà credere al sogno europeo. La concorrenza non sta sbriciolando record ma servirà maggiore continuità per centrare l’obiettivo. Con o senza stelle: ecco il perché.

Chiamata dal mercato

Le linee potrebbero presto essere bollenti: non si tratta di Kvaratskhelia, valutato 100 milioni di euro e vero capolavoro di Scouting dell’ex ds Cristiano Giuntoli. La stella contesa sembra essere quella del gemello del gol Victor Osimhen.

La Coppa d’Africa tra gennaio e febbraio dell’anno prossimo potrebbe far perdere al giocatore ben 6 partite ma ci sono centinaia di milioni di motivi per credere a una love story al capolinea. Le indiscrezioni di mercato vanno proprio in quest’ultima direzione.

Mazzarri predica calma ma il futuro è in dubbio

Si può pensare a un Napoli senza il suo giocatore più rappresentativo? Probabilmente no ma di fronte a un’offerta super anche ADL potrebbe cedere. Difficile che questo avvenga a gennaio ma nel mercato non c’è alcuna certezza. Quelle che possono sembrare trattative assurde in fondo nascondono un fondo di verità.

L’unico club che potrebbe spingersi a cifre record sarebbe il Chelsea. Si tratta di un’operazione complessiva ben oltre i 100 milioni di euro. In un momento di difficoltà del calcio italiano sappiamo bene come andrebbe a finire la trattativa. La città è in fermento e per ora non vuole farsi distrarre. È troppo importante macinare punti e tornare al più presto a lottare per le posizioni di vertice.