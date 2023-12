Frenata improvvisa, salta il rinnovo: “Devo decidere…” | Tifosi devastati

Il calciatore temporeggia sul rinnovo e i tifosi si chiedono i perché di questa lunga attesa. Ci pensa lo stesso giocatore a svelare il retroscena.

La squadra ha appena centrato un obiettivo importante ma l’ambiente sembra perennemente alla ricerca di qualcosa di più grande. Un paradosso che spesso tocca le squadre del nostro campionato, seguite da un popolo sempre più appassionato e molto esigente.

La scelta del diretto interessato potrebbe incidere sul futuro della squadra, con l’allenatore che, in caso di addio, dovrebbe chiedere alla società un rinforzo e probabilmente virerebbe su altri temi tattici. Le parole del diretto interessato nascondono un sentimento di indecisione.

Da un lato restare per continuare a competere ai massimi livelli, dall’altro una possibile scelta che ha a che fare anche con dinamiche extra campo. L’età sarebbe quella di una piena maturità sportiva ma a volte può succedere di compiere gesti inusuali.

In quest’ultimo caso si tratterebbe di un ritorno a casa. Un salto nel passato alla ricerca delle proprie origini. Come criticare una scelta che ha a che vedere anche con l’affetto per il proprio paese?

Aria d’addio

In casa Lazio il tema dei contratti in scadenza può rivelarsi un’arma a doppio taglio. I calciatori che sono al centro di questo argomento potrebbero andare in campo con la testa altrove e le sirene del mercato non possono far altro che distrarti dal reale obiettivo.

In particolare c’è un giocatore che sembra ancora indeciso sul da farsi e potrebbe addirittura tornare nel suo paese per aiutare il suo vecchio club, ora in grave difficoltà. Ecco di chi stiamo parlando. Le parole del giocatore di Sarri possono aprire all’addio.

A casa per aiutare il Santos

Nel corso di un’intervista a Tnt Sports Brasil, Felipe Anderson ha svelato di non aver ancora deciso cosa fare di fronte alla scadenza del suo contratto con la Lazio. “Abbiamo parlato (con la società, ndr) per trovare un accordo ma ancora non l’abbiamo trovato. È un momento importante per il club e la mia testa è solo sul campo. Vedremo che succederà”.

Il calciatore potrebbe dunque scegliere di aiutare il suo vecchio club, il Santos, appena retrocesso in seconda divisione. “Come tutti i tifosi sono devastato. Sapevamo che sarebbe stato difficile e che avremmo dovuto lottare fino alla fine. C’è tanta tristezza ma ora bisogna stare uniti per risalire il prima possibile. Mi piacerebbe un giorno tornare lì per dare una mano“.