Panchina Napoli, dopo il fallimento un altro ex | Decisione a sorpresa per giugno

In casa dei campioni d’Italia si pensa già al futuro: De Laurentiis verso un’altra soluzione a sorpresa per la panchina azzurra.

Grazie al 2-0 sul Braga il Napoli ha centrato l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri si sono quindi confermati tra le prime 16 d’Europa, traguardo minimo in campo continentale di una stagione finora avara di soddisfazioni in Serie A.

Del resto, contrastare il super Real Madrid, capace di chiudere il girone a punteggio pieno per la terza volta nella propria storia, sarebbe stato molto difficile anche per la macchina quasi perfetta che nella scorsa stagione sotto la guida di Luciano Spalletti ha dominato in Italia e sfiorato la semifinale di Champions League.

Peraltro nel doppio scontro diretto contro la squadra di Ancelotti il Napoli, guidato all’andata al Maradona da Rudi Garcia e al ritorno al Bernabeu da Walter Mazzarri, ha cercato di giocare alla pari con Bellingham e compagni, riuscendo a segnare quattro reti ai Blancos, ma cedendo in entrambe le occasioni.

Insomma, in Europa finora ci sono pochi rimpianti, seppure il cammino non sia stato esaltante a livello di prestazioni. Si pensi al doppio successo sul Braga favorito da due autoreti e al deludente pareggio casalingo contro l’Union Berlino. Al sorteggio degli ottavi il Napoli rischia un accoppiamento da brividi, ma il tempo per pensarci non manca.

Napoli, il ritorno di Mazzarri e il “destino” da traghettatore

Fino a febbraio il compito di Mazzarri sarà quello di cercare di migliorare la classifica in campionato, peggiorata dopo le sconfitte contro Inter e Juventus. La caccia allo scudetto bis è quasi impossibile, ma qualificarsi per la prossima Champions League è un imperativo per Di Lorenzo e compagni, chiamati anche a cercare di fare più strada possibile in Coppa Italia.

La piazza ha accolto con scetticismo la scelta di De Laurentiis di richiamare Mazzarri, 10 anni dopo la fine del primo, trionfale ciclo del tecnico livornese sulla panchina azzurra. Il destino dell’ex allenatore di Inter e Torino sembra segnato e l’addio a fine stagione scritto. Magari per fare spazio ad un altro illustre ex, ipotesi suggerita da uno dei tecnici più illustri del panorama italiano.

Napoli, un altro ex in panchina dopo Mazzarri?

Intervenuto al programma “Si gonfia la rete”, infatti, Giovanni Galeone, a propria volta ex tecnico del Napoli nella stagione ’97-98, ha infatti espresso le proprie perplessità circa il ritorno di Mazzarri: “Non sono stato d’accordo con De Laurentiis quando ha scelto Garcia, doveva continuare sulla linea Spalletti perché la squadra non doveva cambiare. Personalmente al posto del francese avrei ripreso Benitez, un vecchio amore del Napoli”.

Il nome del tecnico spagnolo ha fatto parte della lista di De Laurentiis per il dopo Spalletti, prima che la scelta finale cadesse su Garcia. Poi, quando il francese è stato esonerato, Benitez si era già accasato al Celta. Chissà, però, che l’ex Liverpool non possa esserci spazio per una terza avventura in Italia nella prossima stagione, dopo il primo ciclo al Napoli (2013-2015), peraltro iniziato proprio dopo la fine dell’era Mazzarri, e la breve e poco felice avventura all’Inter. A De Laurentiis, si sa, piace stupire, ma molto dipenderà dall’esito della stagione in corso.