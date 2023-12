Mondo dello sport incredulo: Ronaldo perde il posto | Decisione irrevocabile

Cristiano Ronaldo perde il posto, l’intero mondo dello sport è perplesso: la decisione è stata ufficialmente presa

Dopo le anticipazioni di Cbs Sports e successivamente con l’annuncio ufficiale da parte dei canali social del club saudita di Riyahd, l’Al-Nassr annuncia clamorosamente, il 30 dicembre dello scorso anno, Cristiano Ronaldo con un contratto biennale, lasciando l’Europa per la prima volta in carriera, all’età di 37 anni.

Nel giro di un anno, il campionato saudita, la Saudi Pro League, ha fatto un exploit incredibile, portando con sé i migliori calciatori del panorama europeo e mondiale e divenendo tra i più competitivi del globo; seppur vero che la motivazione principale dei trasferimenti è puramente economica.

Uno strapotere monetario incredibile, che fa inginocchiare anche un campionato così ricco come la Premier League e che porta addirittura i calciatori ad inizio carriera a sceglierla come prossima meta, come fu per Gabri Veiga, che preferì l’Al-Ahli al Napoli neo campione d’Italia.

Una situazione già riscontrata negli anni passati negli Stati Uniti e nel suo campionato della MLS o in Cina, ma che ha avuto vita breve. Molti tifosi sperano che l’Arabia faccia la stessa fine, ma il potere finanziario è così grande, che piuttosto che aver una breve durata, garantisce l‘inizio di un ciclo.

Stipendi faraonici

Le prime quattro squadre che si contendono il titolo del campionato saudita sono l’Al Nassr, l’Al- Hilal, l’Al Ittihad e l’Al-Ahli, chhe hanno acquistato giocatori del calibro di Marcelo Brozovic, Aymeric Laporte, Kalidou Koulibaly, Sadio Manè, Milinkovic Savic, Franck Kessie, Allan Saint Maximin e Riyad Mahrez. Tutti calciatori che hanno ceduto alle enormi offerte contrattuali.

Come loro, anche i migliori campioni del mondo, come Benzema e Neymar oltre Cr7. In totale, guadagnano cifre da capogiro, vicine ai 200 milioni di euro l’anno più eventuali sponsor, ma nonostante ciò, non si collocano tra gli atleti più ricchi attualmente.

Al primo posto

L’Arabia Saudita allarga le proprie vedute; oltre al calcio, investe anche nel golf. Tra i più forti golfisti in circolazione, anche Jon Rahm ha ceduto all’offerta faraonica della LIV, la superlega araba, che grazie alle risorse del fondo sovrano PIV, già entrato nel mondo dell’NBA, della Formula Uno e della Boxe , sta facendo concorrenza allo storico PGA Tour americano.

Un totale di 550 milioni di euro, una cifra astronomica, la quale, a detta del golfista non poteva essere rifiutata. Lo spagnolo diventerà dunque ufficialmente l’atleta più pagato al mondo, a soli 29 anni, sorpassando proprio Cristiano Ronaldo.