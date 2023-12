Inter, sorpresa in Champions League: “L’avversario sarà…” | Ottavi proibitivi

C’è un altro grosso ostacolo all’orizzonte per i nerazzurri. Ecco cosa è successo e cosa rischia la squadra di Simone Inzaghi.

Un’occasione persa per quanto creato contro un avversario ostico a San Siro. L’Inter conclude il suo girone di Champions League al secondo posto dietro ad un’ottima Real Sociedad. Potete scegliere il momento chiave ma tutto si è deciso tra la prima e l’ultima gara di questa prima fase della competizione.

Davanti al proprio pubblico non sono bastate le folate offensive di Marcus Thuram o la voglia di riscatto di Alexis Sanchez e Davide Frattesi. Qualcuno ha poi criticato il tecnico interista per le scelte di formazione. La squadra sembra in questa stagione più orientata all’obiettivo scudetto.

Una costante ormai tipica dopo un risultato che non fa rima con la parola vittoria. I nerazzurri avrebbero meritato di più ma nella gara d’andata la situazione è stata esattamente opposta. Un pari a testa riequilibra il tutto e dà (sulla carta) maggiori chance di un futuro ancora nell’Europa che conta proprio agli spagnoli.

Gli spagnoli si sono rivelati una squadra ostica, difficile da superare e fastidiosa quando provava a puntare la porta di Yann Sommer. L’Inter dovrà dunque rimboccarsi le maniche in vista del sorteggio di Champions. Simone Inzaghi applaude i suoi ma le cose si mettono male.

Tra scudetto e Champions

L’opinione diffusa è che la società abbia messo in cima alla lista degli obiettivi lo scudetto che vale la seconda stella. Arrivarci prima del Milan avrebbe poi un sapore speciale, proprio dopo una Champions, quella della passata stagione, che aveva visto come protagoniste le due milanesi.

Le scelte di Simone Inzaghi hanno sicuramente tenuto in considerazione la prossima sfida contro la Lazio. Il percorso in campionato fin qui è stato netto mentre in Europa un po’ di rammarico c’è. Ecco cosa potrebbe accadere da questo momento in poi.

Quei nomi fanno paura

I nomi sono di primissimo piano ma qualcuno avrà pur paura di questa Inter. Stiamo parlando dell’ultima finalista di Champions League assieme al Manchester City campione in carica. Proprio gli inglesi, forse non nel miglior momento del ciclo di Pep, possono tornare a San Siro in un incrocio ricco di significati.

Attenzione poi a Bayern Monaco, Real Madrid, Arsenal, Barcellona e una tra Borussia Dortmund e PSG. Sono dolori. O forse no. Questa squadra ha dimostrato di saper andare oltre i propri limiti e i tifosi credono nell’impresa.