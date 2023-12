Spalletti non lo vede, il bomber è fuori dal giro | Agli Europei può mancare il più atteso

Il ct dell’Italia sta già lavorando alla lista dei convocati per Euro 2024: un nome illustre rischia il clamoroso taglio.

Grazie al sofferto pareggio rimediato lo scorso 20 novembre a Leverkusen contro l’Ucraina l’Italia ha centrato la qualificazione per Euro 2024. Gli Azzurri potranno quindi cercare di difendere in Germania il titolo conquistato nell’estate 2021 a Wembley nella finale vinta ai rigori contro l’Inghilterra.

Per un movimento come quello italiano può venire visto come un traguardo “minimo”, ma considerando le traversie vissute negli ultimi mesi, e il riferimento non può che riguardare il cambio in corsa in panchina con Luciano Spalletti subentrato a Roberto Mancini, oltre al generale momento di difficoltà tecnica del calcio tricolore, la soddisfazione in Federazione è palpabile.

Aver evitato la tagliola dei playoff consentirà infatti di organizzare per tempo la trasferta in Germania, nella speranza che questa sia il più lunga possibile. Il sorteggio dei gironi, avvenuto il 4 dicembre, non è stato certo fortunato, dal momento che l’Italia dovrà cercare di farsi strada in un gruppo che comprenderà anche Spagna, Croazia e Albania, ma la sfida non spaventa il ct Spalletti.

L’allenatore campione d’Italia in carica sta infatti portando avanti un progetto tecnico nuovo quanto coraggioso, parzialmente diverso a livello di concetti tattici rispetto a quello del suo predecessore. Un percorso che è passato e probabilmente passerà anche da qualche sconfitta “costruttiva”, come quella dello scorso ottobre in Inghilterra, ma nel quale il gruppo sembra credere ciecamente.

Italia verso Euro 2024: Spalletti e l’enigma convocazioni

Così mentre in Federazione fervono già i lavori per organizzare la sede del ritiro, non troppo lontana dalle sedi delle partite del girone, che vedranno l’Italia in campo a Dortmund, Gelsenkirchen e Lipsia, lo stesso Spalletti sta già riflettendo insieme ai propri collaboratori sulla lista dei convocati.

L’elenco definitivo dovrà essere ufficializzato solo a inizio giugno, ma proprio in considerazione del tipo di calcio che Spalletti vorrà sviluppare non si escludono esclusioni eccellenti che potrebbero riguardare in particolare l’attacco. Già, paradossalmente proprio il reparto nel quale il calcio italiano sta faticando maggiormente a produrre talenti sembra essere quello destinato a fare più discutere. Oltre a Ciro Immobile, infatti, un altro 9 illustre rischia seriamente di assistere a Euro 2024 dalla tv.

L’eclissi di Retegui: Europei a rischio per l’italo-argentino

Il riferimento è a Mateo Retegui, ultimo esordiente in ordine di tempo dell’era Mancini, ma di fatto mai preso in considerazione da Spalletti. Il centravanti italo-argentino aveva optato per l’approdo in Serie A in estate, accettando la proposta del Genoa, proprio per scalare posizioni in chiave nazionale, ma la sfortuna si è messa di mezzo attraverso una serie di problemi al ginocchio che lo hanno condizionato nella prima parte di stagione.

Autore di due reti nelle prime due uscite in nazionale, nel marzo scorso contro Inghilterra e Malta, Retegui era partito bene anche in campionato, realizzando tre gol nelle prime sei giornate. L’ultima sua rete resta però quella di fine ottobre alla Roma, dopodiché lo si è visto in campo con il contagocce. Vista la penuria di centravanti nel calcio italiano Spalletti potrebbe anche decidere di aspettare Mateo, ma ad oggi la sua convocazione per Euro 2024 è in dubbio, anche per questioni tattiche. In Germania potrebbe infatti esserci spazio per un solo 9 “classico” e Retegui potrebbe doversi giocare il posto con Gianluca Scamacca.