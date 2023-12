“Richiama Garcia”: Napoli, accade l’impensabile | Per Mazzarri una breve avventura

Una notizia che ha dell’incredibile: avventura brevissima per Walter Mazzari, rispunta Garcia. Ecco cosa è successo

Aurelio De Laurentiis è presidente del Napoli dal 2004. In quasi 20 anni dalla sua acquisizione ha portato il Napoli a essere tra le big del calcio italiano e a fargli nuovamente respirare un’aria europea, aumentando notevolmente il valore della società.

Una crescita esponenziale che ha dell’incredibile, se consideriamo che nei primi anni del nuovo millennio la società partenopea fu salvata dal fallimento, venendo acquistata di fatti per soli 31 milioni di euro, grazie ad un prestito ottenuto dalle banche e successivamente restituito.

Il presidente nei primi anni ha investito decine di milioni di euro a fondo perduto, pur di far ritornare il Napoli in Serie A. Da lì, cambiò tutto, posizionandosi stabilmente nella massima serie del campionato italiano e qualificandosi per le competizioni europee, arrivarono incassi da parte degli sponsor e dei diritti Tv, rendendo la società sempre più grande.

Un presidente che ha rivoluzionato la sua carica attraverso il suo modus operandi. Mentre hanno fatto sempre da padrone i presidenti più ricchi, mediante un maggiore capitale da investire, ADL ha costruito le fondamenta anno dopo anno, essendo ancora ad oggi una delle poche squadre di Serie A che chiude l’annata coi bilanci in positivo.

Sul tetto d’Italia

Dopo tanti anni di gavetta, il Napoli nell’ultimo decennio è stabilmente tra le prime quattro e nello storico dominio di nove scudetti vinti consecutivamente da parte della Juventus, è stata l’unica capace di dar filo da torcere ai bianconeri.

Molte annate chiuse al secondo posto, con estrema amarezza, ma nell’annata 2022-2023, la squadra guidata da Luciano Spalletti, inizialmente criticato dalla tifoseria in quanto considerato un allenatore poco vincente, ritorna sulla vetta d’Italia, incoronandosi campioni 33 anni dall’ultima volta, nel 1990 con Diego Armando Maradona.

Ritorno al passato

Con l’addio di Luciano Spalletti e la firma come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, il Napoli necessitava di un nuovo comandante. La scelta del presidente fu Rudi Garcia, rimasto libero dopo esser stato esonerato in Arabia, dal club di Cristiano Ronaldo, l’Al-Nassr.

I primi mesi del mister francese non sono stati felicissimi, di fatti a novembre è scattato l’ennesimo esonero per le prestazioni sottotono dei partenopei. Al suo posto un vecchio ritorno di fiamma, Walter Mazzarri, che nelle sue prime quattro partite, se pur contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, è riuscito a vincere soltanto coi bergamaschi. Ironicamente, al tweet di un tifoso partenopeo nel quale si domandava cosa succedesse nel caso di un’ennesima sconfitta, nelle ore precedenti alla partita dell’8 dicembre contro la Juventus, un altro tifoso ha risposto che il presidente avrebbe richiamato Garcia. Un siparietto simpatico, che però ha reso reale la paura del tifoso. in quanto il Napoli è caduto anche all’Allianz.