Denuncia gravissima, episodio increscioso per l’ex Juve: “Adesso è scappato” | Partono le indagini

Notizia clamorosa: denuncia per un reato gravissimo per l’ex giocatore della Juventus. Sono già partite le indagini

La Juventus, in qualità di società, sembra non riesca mai a vivere un periodo di totale serenità, anche quando dominava l’Italia ed era una delle squadre più forti in Europa, periodo nel quale raggiunse due finali di Champions League, una nel 2015, l’altra nel 2017.

Ritornando nel passato, prima dell’arrivo di Antonio Conte che iniziò il ciclo più vincente nella storia del calcio Italiano, la ‘ Vecchia Signora‘ veniva da anni molto bui, dopo esser stata retrocessa in Serie B nel 2006 per il caso che macchiò a vita il calcio italiano, calciopoli. Un episodio che vide coinvolte più squadre di Serie A e anche svariati organi calcistici italiani, ma dai quali, ne uscì nel modo peggiore la Juventus.

Ripresasi dopo l’era calciopoli, iniziò il suo domino in Italia, stabilendo un record di vittoria di nove scudetti consecutivi, iniziato da Antonio Conte, continuato con Massimiliano Allegri e terminato con Maurizio Sarri.

Anche in uno dei periodi migliori della sua storia, i bianconeri ne uscirono come eterni insoddisfatti. Il trofeo più ambito ai tempi era la conquista della Coppa dalle grandi orecchie, ma pur raggiungendo due volte la finale della competizione, l’ultima coppa alzata risale al 1996, trasformando la più grande gioia, in una vera e propria maledizione.

Problemi extra campo

Dal 2021, la Juventus non riesce più a ritornare sulla vetta del calcio italiano e a non andare oltre i quarti finali di Champions League, come accadde nella stagione 2018-2019, periodo nel quale militava nella rosa il cosiddetto “colpo del secolo“, Cristiano Ronaldo.

Oltre alla parabola discendente vissuta in campo, i bianconeri devono far fronte nell’ultimo periodo a gravissimi problemi extra-campo. L’attuale mister, Massimiliano Allegri, si trova in netta difficoltà, in quanto due giocatori chiave della rosa sono indisponibili per squalifica, Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Il centrocampista italiano è stato squalificato per calcioscommesse per un anno, mentre il fantasista francese è in causa con la Procura di Torino per la positività al testosterone.

Nei guai

Una vera e propria mazzata per la Juventus, che vede nei guai anche un suo ex calciatore. Negli ultimi giorni, l’ex, Mbaye Diagne, sta vivendo una veria e propria disavventura. L’attaccante 32 enne senegalese, cresciuto calcisticamente in Italia e tesserato a lungo con i bianconeri, ha denunciato nei suoi vari social network un furto d’auto.

Ha annunciato che a commettere il reato sarebbe stato proprio il suo autista, nelle zone di Instanbul. Sui social ha riportato le informazioni riguardanti il suo collaboratore, spiegando che vivesse in Turchia e che il suo nome fosse Okan e le foto del veicolo e del suo volto