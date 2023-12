Futuro Ancelotti, l’annuncio arriva da oltreoceano: decisione presa | Stavolta è tutto vero

Futuro di Carlo Ancelotti, sembra tutto vero: la decisione è stata finalmente presa. L’annuncio arriva dall’altra parte del mondo

Carlo Ancelotti, oltre ad essere un grandissimo allenatore, è stato un grandissimo calciatore, militando in squadre prestigiose del calibro del Parma, della Roma e del Milan, collezionando 468 presenze e 42 gol, nel ruolo di centrocampista, agendo sia da regista che da interdittore.

La sua bacheca vanta nella sua prima carriera, quella da giocatore, 4 Coppe Italia (tutte con la Roma), 3 Scudetti (1 con la Roma e 2 con il Milan), 1 Supercoppa Italiana (con il Milan). In Europa 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppa Uefa e 2 Coppe Intercontinentali, tutte coi rossoneri.

Un incredibile palmarès, che si è ancor più arricchito nella carriera da allenatore, ancora in corso, nella quale ad oggi ha conquistato 26 trofei, posizionandosi nella top 5 della classifica all-time degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

Anche se la sua collezione parla da sè, non è considerato soltanto per essa uno dei migliori allenatori della storia del calcio. Tutti i giocatori da lui allenati, specialmente i giovani, hanno sottolineato di aver trovato una figura paterna, non soltanto un allenatore, e che sia stato incredibilmente capace nel tirar fuori il loro massimo potenziale.

Gestore formidabile

Carlo Ancelotti è un gestore formidabile. La sua capacità nell’allenare i migliori calciatori del panorama mondiale e renderli coesi in un unico gruppo, è invidiabile. Così come la sua incredibile capacità di coltivare i giovani talenti e trasformarli in giocatori top, com’è accaduto nel Real Madrid con Rodrygo, Valverde, Camavinga e Vinicius Junior.

Non a caso ha sempre allenato le migliori squadre in carriera, come la Juventus, il Milan, il Paris Saint-Germain, il Chelsea, il Bayern Monaco e il Real Madrid. All’alba dei suoi 64 anni però, la sua carriera è molto vicina al termine e proprio negli ultimi giorni, si sta discutendo della sua prossima destinazione.

La Nazionale Brasiliana

Il presidente federale del Brasile, Ednaldo Rodrigues, è stato licenziato dalla Federcalcio Brasiliana (CBF). Fu incaricato presidente temporaneamente per l’annata 2021-2022, ma poi fu confermato tramite un contratto quadriennale, venendo eletto definitivamente nel marzo del 2022.

La Corte di Giustizia di Rio ha emesso questo comunicato in funzione di un’irregolarità commessa per le elezioni nel 2022. È stato dunque licenziato lo “sponsor” migliore di Ancelotti, che ha sempre dimostrato la volontà di avere il coach italiano sulla panchina del Brasile, nonostante il dissenso da parte della popolazione verdeoro, che preferiva un connazionale sulla panchina. Tra 30 giorni ci sarà la sentenza definitiva e in caso dovesse essere confermata l’esclusione, il futuro di ‘Re Carlo‘ sarebbe sempre più incerto.