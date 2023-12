Futuro lontano dal Milan: società e tecnico sono d’accordo | Tanti saluti e arrivederci

La decisione è stata finalmente presa. La società e Pioli sono d’accordo: il suo futuro sarà lontano dal Milan

Il Milan è una delle squadre più gloriose del nostro calcio italiano, che grazie all’incredibile numero di successi nel corso della sua storia, è riconosciuta anche fra le più grandi del calcio mondiale. Non a caso, dopo il Real Madrid che domina la classifica con 14 vittorie, il Milan è la seconda squadra europea con più Champions League.

Sono 7 le Coppe dei Campioni conquistate, 5 delle quali nell’era Berlusconi, iniziata nel 1986 e terminata nel 2016, con la cessione della società al fondo di investimento cinese di YongHong Li. Un periodo di splendore, con 29 trofei conquistati.

In quegli anni, il Milan già non stava vivendo uno dei suoi periodi migliori, ma la discesa totale è avvenuta proprio con la sua cessione nel 2016. Nonostante un mercato faraonico da oltre 200 milioni di euro, i rossoneri non sono mai riusciti a salire in vetta, poichè la maggioranza degli acquisti si rivelò un vero e proprio flop.

Dopo tantissimi anni bui, la società fu ceduta al fondo Elliott e con l’inserimento di figure di spessore all’interno della società, come Franco Baresi, Boban, Paolo Maldini e tanti altri, il Milan è riuscito pian piano a rialzarsi, fino a tornare Campioni d’Italia nella stagione 2020-2021, 11 anni dopo l’ultima volta.

Situazione attuale

Una rosa con un’età media tra le più basse della Serie A, ma con giocatori formidabili, top nei loro ruoli, come il portiere Mike Maignan, il terzino Theo Hernandez e l’esterno d’attacco Rafael Leao. La stagione successiva allo Scudetto non è andata però nel migliore dei modi: nonostane la semifinale di UCL raggiunta dopo 17 anni, zero trofei ed un quarto posto in classifica conquistato.

Nell’attuale stagione 2023-2024, è un Milan a doppia faccia. In Champions League, nel cosiddetto ‘girone della morte‘ con PSG, Dortmund e Newcastle è all’ultimo posto in classifica, mentre in Serie A è al terzo posto, dietro solo a Juventus e Inter.

Addio a gennaio

La situazione attuale dei rossoneri nelle varie competizioni è dovuta in particolar modo ai tantissimi infortuni. Sono ben 27 infortuni in soli 4 mesi di campionato, che stanno falcidiando la rosa. Per tal motivo, giocatori che prima erano più ai margini della rosa, in questo periodo hanno avuto maggior minutaggio.

Tra questi, Rade Krunic, il quale però si trova nel bel mezzo di una trattativa di mercato. Il Fenerbahce, che già ci ha provato in estate, sembrerebbe pronto all’assalto per il centrocampista 30 enne bosniaco. Non sono chiare ancora le cifre del cartellino, ma sembra che la squadra turca abbia offerto uno stipendio pari a 3.5 milioni di euro al calciatore; cifra nettamente lontana da quella offerta dal Milan per l’ipotetico rinnovo.