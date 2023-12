Fiorentina sempre più in alto, Commisso sborsa ancora | Un rinforzo che può cambiare la storia

In piena corsa su tre fronti i viola sono pronti a rinforzarsi ancora per puntare ad un posto in Champions: l’ultima idea fa sognare i tifosi.

Pur con qualche brivido di troppo, la Fiorentina è riuscita a scongiurare la precoce eliminazione dalla Coppa Italia, superando dopo i calci di rigore il Parma nella sfida secca degli ottavi di finale disputata il 6 dicembre al Franchi.

Per i viola si trattava del debutto stagionale nella competizione che la squadra di Vincenzo Italiano era andata a un passo dal vincere lo scorso 24 maggio, arrendendosi solo nella finale giocata a Roma all’Inter di Simone Inzaghi, prima delle due finali amaramente perse in pochi giorni dalla Fiorentina.

All’Olimpico ai gigliati non era bastato andare in vantaggio dopo tre minuti grazie al gol di Nico Gonzalez, perché la rimonta dell’Inter firmata da una doppietta di Lautaro Martinez impedì alla Fiorentina di tornare ad alzare un trofeo dopo 22 anni di attesa, obiettivo mancato anche il 7 giugno nella finale di Conference League persa a Praga contro il West Ham.

Due ko onorevoli che non hanno macchiato la bontà della stagione della Fiorentina, decisa quest’anno a bissare gli stessi percorsi, cercando possibilmente di scrivere epiloghi diversi. Quando la boa di metà stagione è ormai vicina la squadra di Italiano è in piena corsa per un posto Champions League in campionato e già certa del passaggio del turno in Conference e pronta per la rivincita in Coppa Italia.

Fiorentina, idee chiare su mercato: l’identikit del rinforzo di gennaio

Nella competizione tricolore, infatti, il possibile avversario ai quarti di finale sarà proprio l’Inter, qualora i campioni in carica eliminassero il Genoa agli ottavi. Insomma, per i tifosi della Fiorentina ci saranno ancora tante emozioni da vivere in questa stagione, magari anche grazie a qualche regalo inatteso che la società è pronta a mettere a disposizione di Italiano durante il prossimo mercato invernale.

Il problema maggiore con cui i viola hanno dovuto convivere finora è legata alle difficoltà realizzative palesate dai due centravanti Mbala Nzola e Lucas Beltran, eppure in base ai rumors di mercato i dirigenti della Fiorentina non sembrano voler acquistare prime punte a gennaio. Il volto nuovo potrebbe semmai riguardare la trequarti e riguardare una delle rivelazioni della prima parte della Serie A.

Matias Soulé dalla Juventus alla Fiorentina? La strategia di Commisso

Il presidente Rocco Commisso potrebbe infatti decidere di recapitare alla Juventus un’offerta per assicurarsi Matias Soulé. Il fantasista argentino classe 2001 sta incantando al Frosinone, dove i bianconeri lo hanno dirottato in prestito per farlo giocare con continuità in vista di un probabile ritorno alla base già dalla prossima estate. Qualora però da Firenze partisse una proposta da 25 milioni a Torino potrebbero rivedere i propri piani.

Non è un mistero, infatti, che per rinforzare la propria rosa la Juventus abbia bisogno anche di fare cassa. Soulé non è nella lista dei sacrificabili, ma, si sa, il mercato lo fanno le offerte, così i tifosi della Fiorentina sono autorizzati a sognare un “dispetto”, seppur molto costoso, ai rivali di sempre. E Italiano un rinforzo di primissimo ordine per il proprio attacco.