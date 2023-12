Luis Enrique lo manda in Italia: super talento in direzione Milano | Un giocatore così ti cambia la squadra

Il tecnico spagnolo avrebbe comunicato al giocatore di cercarsi una sistemazione. In Italia sono pronti ad accoglierlo.

Non è facile destreggiarsi tra big dello spogliatoio e stelle pronte a brillare. Luis Enrique ha sicuramente scelto un club ricco e affascinante ma anche ricco di insidie. Far coesistere tutto questo talento non è una missione semplice ma il mercato può venire in soccorso dell’ex tecnico del Barcellona.

Quando si ha a che fare con grandi giocatori ed enormi pressioni, è fondamentale saper scegliere per il bene del club. Un’esclusione può persino rivelarsi vincente. L’equilibrio all’interno dello spogliatoio è visibile anche in campo e fa la differenza tra un risultato positivo e un brusco stop.

Ecco perché il PSG dei grandi campioni sta riflettendo sul futuro di un calciatore che fin qui non ha trovato grande spazio per esprimersi. Forse sarebbe meglio emigrare altrove per cercare quei minuti utili per mettersi in mostra e ritagliarsi finalmente un ruolo da protagonista.

Si tratta di un giocatore di primo piano e come è normale che sia ci sono tanti club europei alla finestra. In Serie A c’è una società pronta a sedersi al tavolo delle trattative. Ecco di chi si tratta e quale ruolo potrebbe occupare il calciatore nello scacchiere tattico dell’allenatore.

I gol per lo scudetto

Arrivati a questo punto della stagione, il club italiano potrebbe ritrovarsi a lottare su un unico obiettivo. Il percorso in Champions League si è rivelato dannatamente complicato, proprio dovendo fare a sportellate con il PSG di Luis Enrique.

Nell’ultimo turno prima del verdetto finale servirà infatti una combinazione diabolica per accedere agli ottavi della competizione più affascinante del mondo. Il piano B si chiama campionato: lo scudetto è ancora possibile ma servono quei gol decisivi.

8 minuti per dirsi addio

L’attaccante 21enne Hugo Ekitike non sta trovando spazio al PSG e medita l’addio. Difficile trovare spazio in quel reparto e allora le possibilità che il mercato offre sono più che interessanti. Come riportato anche da Tuttomercatoweb infatti l’ex Reims ha attirato l’attenzione di alcuni importanti club europei.

Soltanto 8 minuti in Francia e un destino ormai scritto. Ci sta pensando il Milan che con ogni probabilità dovrà abbandonare anticipatamente il sogno Champions per investire energie nel campionato. Il vice Giroud designato sarebbe Jovic ma i dubbi dello staff tecnico persistono. Ecco perché Ekitike può rappresentare un ottimo colpo in prospettiva, Premier permettendo. I rossoneri dovranno infatti superare la concorrenza di West Ham e Crystal Palace.