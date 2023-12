Svolta Inter, la corazzata è al completo | Entro gennaio firmano in due

L’Inter è molto attiva sul mercato ed è pronta a chiudere per due colpi. Ecco di chi si tratta e cosa possono dare a Simone Inzaghi.

L’attualità in casa nerazzurra riguarda principalmente il possibile rinnovo di contratto del capitano Lautaro Martinez. Una splendida notizia per un popolo che ha bisogno di conferme e certezze per continuare a sognare in Italia e in Europa.

La permanenza a Milano del Toro è un vero e proprio capolavoro della dirigenza. Attorno all’ex Racing è stato infatti costruito un contesto stimolante e vincente, come dimostrano i 4 trofei conquistati da due anni sulla panchina dell’Inter dal tecnico Simone Inzaghi.

Lautaro ha dimostrato di essere non solo un grande attaccante ma soprattutto un leader. Attorno al capitano stanno migliorando un po’ tutti, come dimostrano le recenti prestazioni in campionato.

Simone Inzaghi e la sua Inter possono così iniziare a programmare il futuro. L’apertura del mercato di gennaio può rivelarsi una finestra molto gradita per chiudere due operazioni in entrata. La società ha fatto i compiti a casa e ora si prepara a formalizzare il tutto.

Firmano entrambi a gennaio

Il club del presidente Steven Zhang non vuole lasciare nulla al caso e per questo si è già portato avanti con alcune importanti operazioni di mercato. Stiamo parlando di due giocatori già in orbita Inter che possono continuare a dare un contributo eccellente in termini di prestazioni.

Due carte d’identità assai diverse ma la stessa voglia di Inter. Quando si sta bene e arrivano i risultati è sempre più semplice oltre che piacevole trovare un accordo con il club. Ecco perché a gennaio potrebbero firmare entrambi i giocatori, con grande soddisfazione del popolo di San Siro.

Sì al rinnovo di contratto: la una curiosità

Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan vivono momenti diversi della carriera ma quando scendono in campo hanno lo stesso obiettivo: vincere. L’Inter non può fare a meno di loro due ed è per questo che i discorsi per i rinnovi di contratto sono già avanzati.

L’esterno della nazionale italiana, interista purosangue, vedrà raddoppiato il proprio ingaggio, che sarà superiore ai 4 milioni di euro a stagione, fino al 2028. E c’è anche una curiosità: a differenza del contratto del compagno Marcus Thuram, non sarà inserita alcuna clausola rescissoria. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Due regali sotto l’albero per Simone Inzaghi e una tifoseria che continua a sognare la seconda stella.