Mossa a sorpresa, la Juve gioca il tutto per tutto | Scacco matto di Giuntoli

Il club bianconero vuole bruciare la concorrenza e assicurarsi il gioiello. Tutti i dettagli sull’operazione di mercato.

A poche ore dal big match contro il Napoli, la Juventus è consapevole dell’insidia della sfida ma anche della grande opportunità in arrivo. Gli uomini di Walter Mazzarri arrivano dalla batosta rimediata contro l’Inter e cercano il riscatto. Di fronte a loro però troveranno una Juventus diversa da quella delle prime giornate.

Servirà una gara di concentrazione e carattere per estromettere gli azzurri dalla corsa al titolo. La classifica ora parla chiaro: Osimhen e compagni hanno soltanto un risultato a disposizione. Gli ultimi confronti tra le due squadre sono stati a dir poco infuocati.

Sono passati soltanto alcuni mesi ma il mondo sembra essersi capovolto. Ora sono i calciatori del Napoli a doversi preoccupare della Vecchia Signora e non viceversa. Chissà quali corde toccheranno i due allenatori, anche se per partite di cartello come questa le motivazioni di solito arrivano da sole.

Questo è il presente. La Juventus però non si accontenta e lontano dai riflettori sta preparando un futuro che immagina ancora vincente. Per competere con i club più importanti d’Europa servono rinforzi. Ecco cosa ha in mente il Football Director Cristiano Giuntoli.

Il futuro è adesso: colpo in vista

Il club bianconero non vuole perdere tempo: una volta individuato il talento è bene sbrigarsi per bruciare la concorrenza e dar vita a un progetto ambizioso. Ottenere risultati e valorizzare campioncini da far crescere in casa non è una missione impossibile.

Diverse operazioni di mercato seguiranno questa indicazione, con la volontà di restare competitivi abbassando l’età media della squadra. Il mercato di gennaio può essere il momento giusto per chiudere l’affare.

Colpo di mercato: arriva Adzic

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Juventus continua a pescare talenti in giro per il mondo. Il montenegrino Vasilije Adzic piace molto ai bianconeri e ora la dirigenza vuole chiudere. L’ala offensiva del Podgorica ha una valutazione di circa 3 milioni di euro ed è un pallino degli scout della Juve.

Il classe 2006 sarebbe veramente vicino a vestire il bianconero. Gli emissari del club torinese lo hanno visionato più volte, confermando quelle doti che avevano colpito gli osservatori la prima volta. Resta solo da capire se la Juventus preleverà subito il calciatore o attenderà la fine della stagione. Adzic avrà bisogno di tempo per abituarsi a un calcio molto tattico.