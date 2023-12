Napoli, nuova rivoluzione prevista in estate | Il primo a partire sarà proprio lui

Grandi cambiamenti in vista per il club del presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco cosa accadrà a fine stagione.

Il Napoli contro l’Inter se l’è giocata per circa un’ora, prima di crollare sotto i colpi di Barella e Thuram. Ora però è arrivato il momento di voltare pagina. Gli occhi e le orecchie sono tutti per il big match dello Juventus Stadium. Una gara che può cambiare gli equilibri del campionato.

I bianconeri viaggiano a buon ritmo e ripartono dal gol all’ultimo minuto di Gatti contro il Monza. Massimiliano Allegri è un tecnico troppo esperto per farsi distrarre dalle critiche dei tifosi. La Juventus non esprime certamente il calcio più bello d’Italia ma è efficace e subisce poco.

Le certezze si costruiscono lungo un percorso e i bianconeri, in questo momento, rappresentano uno scoglio difficile da superare per qualunque formazione. Per quanto riguarda le scelte di formazione, dovrebbero essere confermati gli uomini delle ultime gare di campionato.

Chiesa e Vlahovic cercheranno di regalare un dispiacere a Walter Mazzarri, che sogna l’impresa. Nel Napoli occhi puntati naturalmente sulla coppia gol Osimhen-Kvaratskhelia ma c’è anche grande curiosità sull’approccio generale dei partenopei, che a volte hanno mostrato scarsa concentrazione.

Alla ricerca del gol perduto

I protagonisti di questa sfida lo sanno bene. I gol in una gara del genere pesano parecchio: meglio approfittarne. Il Napoli ha fin qui segnato più dei bianconeri ma ha subito quasi il doppio dei gol (17 contro 9, ndr). Servirà il giusto equilibrio per puntare al bottino pieno.

Walter Mazzarri ha caricato a dovere i suoi e si aspetta una prestazione coraggiosa. Per colmare il gap in classifica (con le due squadre separate al momento da ben 9 lunghezze, ndr) serviranno coraggio e determinazione. L’obiettivo Champions League è ancora a portata di mano.

Dietro sono dolori e il mercato incombe

Il reparto arretrato dovrà dimostrare di aver imparato la lezione rispetto alle ultime gare. Storicamente chi può contare su una difesa solida può ambire al massimo traguardo, proprio come dimostrò soltanto un anno fa la squadra di Luciano Spalletti. In vista del mercato estivo però il club pensa alla rivoluzione.

Il portiere Alex Meret è finito nell’occhio del ciclone e molti tifosi vorrebbero cambiare a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni ci starebbe pensando la Roma, pronta a salutare Rui Patricio. L’ex portiere dell’Udinese si giocherà in questi mesi la riconferma e vorrà scacciare i fantasmi delle notti europee.