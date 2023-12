Onana non basta, vola in Premier un altro top player | Via da Milano per 70 milioni

Il calciomercato entra nel vivo e il club vuole assicurarsi un vero e proprio top player in quel ruolo. Tutti i dettagli della trattativa.

A volte basta cambiare aria per ritrovarsi oppure per capire che quello che si sta vivendo non è il contesto migliore nel quale esprimersi. Accade spesso a quei giocatori che vengono osannati dalle tifoserie per poi lasciare improvvisamente club e città.

Lo sa bene André Onana, che in pochi mesi all’Inter ha dimostrato di essere un portiere di assoluto valore. Interpretare con successo il post Handanovic non era una missione semplice ma il camerunese ha nel sangue certi tipi di sfide. Il risultato? Ha vinto anche quella.

Poi è arrivato il mercato, spalancando davanti al giocatore le porte della Premier League. Per l’Inter un’offerta che non si poteva assolutamente rifiutare. Una ricca plusvalenza e tutti d’accordo. A soffrire, come spesso accade in queste situazioni, sono stati loro, i tifosi.

Onana è riuscito ad entrare nei cuori del popolo interista, mantenendo la porta inviolata in Europa e trascinando col sorriso i suoi compagni alla finale di Istanbul. Momenti indimenticabili che niente e nessuno potranno mai cancellare.

Da una sponda all’altra

Se sulla sponda interista del Naviglio si sono ormai asciugate le lacrime per quell’addio, in casa Milan qualche preoccupazione all’orizzonte non può essere certamente nascosta. Parliamo ancora una volta di mercato e di un top player della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

In queste ore si sta affrontando infatti il discorso relativo al rinnovo di contratto di Mike Maignan, sulla carta uno dei pochi insostituibili del Milan. La dirigenza ha le idee chiare sulla strategia da adottare tra presente e futuro. I tifosi ora tremano davvero.

Insidia United: la risposta del Milan

Le prestazioni deludenti di André Onana starebbero convincendo il club di proprietà della famiglia Glazer a cambiare in vista della prossima stagione. Il primo della lista? Ovviamente lui, Mike Maignan, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2026 col Milan. Il francese chiede un ritocco importante ma la società non si spingerà oltre certi limiti.

Ecco perché il club inglese può ripetere l’operazione della passata stagione con l’Inter. I rossoneri valutano Maignan almeno 60 milioni di euro. Se la trattativa col Milan dovesse andare per le lunghe, non sarebbe da escludere l’inserimento di altri top club europei nella corsa al portiere francese. Un esempio? Il Bayern Monaco.