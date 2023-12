Addio Inter, è solo questione di tempo: i compagni già avvisati | Saluterà a fine campionato

L’allenatore dell’Inter perderà il giocatore e la società è già al lavoro per trovare il sostituto. Ecco di chi si tratta.

L’Inter capolista si gode il momento più che positivo a poche ore dalla netta affermazione esterna contro i campioni d’Italia del Napoli. La società è soddisfatta fin qui dell’operato del tecnico Simone Inzaghi e dei suoi ragazzi. I nerazzurri sono i favoriti per la vittoria finale dello scudetto.

A turbare l’ambiente ci sono soltanto alcune questioni legate agli infortuni. In vista della gara contro l’Udinese infatti lo staff tecnico e Simone Inzaghi sperano di riavere a disposizione Alessandro Bastoni, assente nei due big match disputati contro Juventus e Napoli.

Il reparto arretrato, complice il problema muscolare di Stefan de Vrij, dovrà stringere i denti e aspettare anche il rientro di un grande acquisto della scorsa estate, Benjamin Pavard. Il tecnico interista Simone Inzaghi si fida dei suoi e guarda con ottimismo ai prossimi impegni in calendario.

L’approccio migliore per dare sostanza agli sforzi compiuti dalla squadra negli ultimi mesi. Nonostante le tante partite ravvicinate, anche le cosiddette seconde linee hanno fornito buone risposte. Spicca in questo senso la prestazione di Carlos Augusto al Maradona come braccetto di sinistra nella linea a tre.

Conto alla rovescia: si cambia

L’ad sport Beppe Marotta e i suoi collaboratori stanno sondando il mercato alla ricerca di rinforzi soprattutto per il mercato di giugno. Alcune occasioni (i parametri zero, ad esempio, ndr) non possono essere lasciate sul tavolo e l’Inter si è già mossa.

Ci sono alcuni ruoli in particolare che meritano un approfondimento. La scorsa estate sono state chiuse delle operazioni per il presente ma ora è tempo di ragionare a medio termine, grazie all’innesto di calciatori giovani e affamati, in perfetto stile Inter.

Cuadrado saluta l’Inter: i dettagli

Ha realizzato l’assist che ha permesso a Marcus Thuram di siglare il 3-0 contro il Napoli ma Juan Cuadrado è in forte dubbio per una conferma in vista della prossima stagione. I problemi muscolari, dovuti probabilmente anche all’età non più verdissima, stanno condizionando le valutazioni della dirigenza.

Arrivato a parametro zero dalla Juventus, suscitando parecchie polemiche, l’esterno dovrebbe lasciare i nerazzurri a giugno, magari dopo aver messo un altro trofeo in bacheca. L’Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, vorrebbe affondare per Tajon Buchanan del Club Brugge. Le valutazioni continuano ma presto conosceremo la scelta definitiva della società nerazzurra.