Futuro incerto in casa Inter: occasione più unica che rara | Se non la sfrutta sarà addio

Ci sono ancora 6 mesi di tempo per il calciatore per convincere l’ambiente e meritarsi una conferma in nerazzurro. Altrimenti le strade si separeranno.

L’Inter viaggia che è una meraviglia in campionato e non può recriminare per il percorso netto in Champions League. Tra qualche giorno si deciderà infatti il primo posto del girone a dispetto di una fastidiosa Real Sociedad. La dirigenza, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, sta iniziando a fare delle valutazioni sulla squadra che verrà.

Il tecnico Simone Inzaghi è saldo al comando di un gruppo di calciatori affamato e determinato. L’ultima vittoria esterna contro il Napoli, al di là degli episodi arbitrali, ha dimostrato ancora una volta la forza dei nerazzurri. Lautaro & Co dovranno dunque mantenere alto il livello della concentrazione per centrare l’obiettivo della seconda stella.

Nel frattempo si avvicina il cosiddetto mercato delle opportunità, la finestra di gennaio. Storicamente non sempre si riescono a chiudere grandi affari ma le occasioni non mancano, soprattutto quando si tratta di giocatori che non stanno riuscendo a incidere nel proprio club come avrebbero voluto.

La strategia dell’Inter è rimasta la stessa: sfruttare il prossimo mese di gennaio per impostare trattative da formalizzare il prossimo giugno. Sembra essere questa la scelta dell’ad sport Marotta e del ds Ausilio.

Sotto osservazione: futuro a rischio

Il tema legato agli infortuni è molto attuale ad Appiano Gentile, con Simone Inzaghi che dovrà attingere dalla panchina alcuni giocatori in vista dei prossimi impegni. La società è stata lungimirante la scorsa estate quando ha consegnato al tecnico una rosa completa in tutti i reparti.

Una grande squadra ha bisogno di tutti gli effettivi e in vista dei prossimi appuntamenti in calendario ci sarà spazio anche per quegli atleti che hanno giocato di meno. Ce n’è uno in particolare che dovrà dare una dimostrazione concreta delle sue abilità.

Continuità oppure sarà addio

Juan Cuadrado è passato la scorsa estate dalla Juventus all’Inter. Da quando è in nerazzurro però il colombiano non è ancora riuscito ad esprimersi con continuità. Le sue qualità sono indiscutibili, soprattutto quando si pensa all’uno contro uno ma ora Inzaghi gli chiede qualcosa di più.

Ecco perché, complice l’infortunio di Dumfries, per il colombiano è scattata l’ora decisiva. Se nelle prossime partite garantirà minuti e prestazioni di alto livello allora il club chiuderà il dossier mercato. In caso contrario l’addio a fine stagione sarebbe probabilmente la scelta più sensata per entrambe le parti.