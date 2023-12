Milan, idea low cost per l’attacco | Si trova in Serie A e firma a gennaio

Milan, idea per rafforzare l’attacco nel mercato invernale di Gennaio. Il profilo si trova in Serie A ed è pronto a firmare

Il Milan sta vivendo un momento molto particolare all’intero della sua gloriosa storia. È una squadra sicuramente riconosciuta sia in Italia, che in tutto il mondo per il suo incredibile palmarès, che vanta 19 scudetti in Serie A, 5 Coppa Italia, 7 Supercoppe Italiane, 7 Champions League e 5 Supercoppe Europee.

Molti di questi trofei sono stati conquistati nella storia recente, in particolare durante una delle ere presidenziali più iconiche e vincenti della storia del calcio, ossia durante gli anni di Silvio Berlusconi, la cui proprietà iniziò nel 1986 e fu mantenuta per i successivi 31 anni.

Da lì, una vera e propria discesa per il club rossonero. Nel 2016, la proprietà fu ceduta all’imprenditore cinese Yonghong Li, ma fu un vero e proprio disastro. Con un mercato faraonico di quasi 250 milioni di euro guidato dai dirigenti sportivi quali Fassone e Mirabelli, e il loro famosissimo slogan “passiamo alle cose formali“, il Milan non fece altro che indebitarsi.

Il 90% dei calciatori acquistati non riuscì a rendere le aspettative e il valore per il quale erano stati pagati, inficiando fortemente sul bilancio in rosso dei rossoneri. Dopo solo due anni infatti, la società fu acquisita dal Fondo Elliott, che mirò ad una politica conservativa, ma di successo.

Cambiamenti

Con l’arrivo della nuova società di investimenti, la costruzione di una dirigenza preparata e il reintegro di figure fondamentali per il Milan, come Franco Baresi e Paolo Maldini, la musica inizia a cambiare. Tramite una gestione del mercato oculata, il Milan riesce nel corso degli anni, con piccoli passi, a conquistare la vetta.

Il 22 maggio del 2022 infatti, il Milan torna ad essere Campione d’Italia, 11 anni dopo l’ultima volta e sempre con Zlatan Ibrahimovic in squadra. Un’annata incredibile, testa a testa con i cugini dell’Inter, che ha riportato entusiasmo alla tifoseria rossonera.

Emergenza

Da lì, un ennesimo cambio societario, tramite l’acquisizione del fondo di investimenti di RedBird, comandato da Gerry Cardinale, attuale presidente dei rossoneri. Dopo la conclusione della scorsa stagione con un quarto posto in campionato ed una semifinale di Champions League raggiunta, il Milan ha agito in maniera ottima sul mercato, creando una squadra di quantità e qualità.

Ad oggi però, nonostante siamo solo a dicembre, ha subito circa 26 infortuni, che stanno falcidiando la rosa. Per tal motivo, Stefano Pioli e la dirigenza dovranno intervenire sul mercato, in particolar modo nel reparto difensivo ed offensivo. Per il secondo, tra i tanti nomi sul taccuino, che è però seguito già da altre squadre, potrebbe rappresentare il profilo perfetto, Boulaye Dia, attaccante 27 enne della Salernitana. Un giocatore fisico e veloce, che permetterebbe al Milan di giocare sia in profondità come con Okafor che di sponda come con Giroud.