Spalletti torna a Napoli: ufficiale, De Laurentiis ha scelto così | C’è anche la data

Il sogno dei tifosi è finalmente realtà: Luciano Spalletti ritorna a Napoli. Ecco la scelta del presidente De Laurentiis

Nell’estate del 2021, dopo la rescissione consensuale del contratto da parte di Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, la cui esperienza portò ai partenopei una Coppa Italia, il Napoli decise di ingaggiare Luciano Spalletti, ritornato su una panchina dopo due anni dall’ultima volta, in quell’occasione con l’Inter.

Una scelta che divise esattamente a metà la tifoseria. C’era chi esprimeva gioia per il suo arrivo, in quanto durante l’arco della sua carriera si è dimostrato un allenatore che è sempre riuscito a tirare il meglio dalla sua rosa e c’era chi esprimeva dissenso, poiché il suo palmarès non è esattamente il suo miglior biglietto da visita.

La sua storia a Napoli non era per nulla cominciata male, avendo chiuso il suo primo anno con un terzo posto, lottando contro Inter e Milan per la conquista dello Scudetto. Un sogno infranto da un mese di aprile disastroso e da quella sconfitta per 3-2 con l’Empoli, che non dava certezze a nessuno, neanche a lui di rimanere in panchina.

Da quel momento però ci fu lo switch. Si pensò a terminare al meglio il campionato e tramite ritiri forzati e cene di squadra, si decise di costruire nuove fondamenta, smettendo di rimanere ancorati alle vecchie stagioni e ai vecchi calciatori, con l’intento di creare un nuovo ciclo.

Impresso nella storia

Così fu. Staff, allenatore, giocatori, preparatori, presidente, chiunque facesse parte della società si rimboccò le maniche, creando un’atmosfera quasi magica, come lo era il grande Diego Armando Maradona, passando dall’essere gli inseguitori, a farsi inseguire.

Una stagione superlativa, terminata con 90 punti, a +16 lunghezze dalla seconda classificata e il raggiungimento dell’Olimpo. Uno Scudetto riportato in città dopo 33 anni, un’eternità, e chi, se non proprio Luciano Spalletti, era l’uomo giusto per compiere quest’impresa.

Il ritorno

L’addio a fine stagione, alla sua 999esima panchina in carriera, e la successiva firma come Commissario Tecnico della Nazionale, succedendo l’ex Roberto Mancini. Un’avventura iniziata con la qualificazione ottenuta per Euro 2024, ma mentre i calciatori della Nazionale saranno impegnati coi club, lui farà ritorno a Napoli.

Su proposta del sindaco Gianluca Manfredi, giovedì è la giornata nella quale Luciano Spalletti riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli. La consegna avverrà nel mattino presso il Maschio Angioino, ma secondo la Repubblica, il Presidente e i calciatori del Napoli non saranno presenti alla cerimonia.