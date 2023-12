Colpo di scena Uefa, nasce un nuovo torneo | Sarà il secondo per importanza

Notizia incredibile da parte dell’organo UEFA: nascerà un nuovo torneo. Sarà il secondo per importanza in Europa

Mentre il calcio maschile è da anni uno degli sport più seguiti al mondo, il calcio femminile si sta ritagliando sempre più spazio, attirando un maggior numero di telespettatori. Le sue origini risalgono ai primi decenni del ventesimo secolo, per necessità di personale.

Ebbene sì, a causa dell’assenza degli uomini impegnati sul fronte a seguito dello scoppio della Prima guerra mondiale, le donne furono chiamate in fabbrica per sostituirli e svolgere la loro mansione. Fu proprio in questa occasione, precisamente in Inghilterra, nella fabbrica di munizioni di Dick Ferr, a Preston, che fu costruita la prima squadra di calcio femminile.

A quest’ultima fu assegnato il nominativo di “Signore delle Kerr” e rappresentava un momento di svago per le fanciulle durante le pause lavorative, sdoganando l’impossibilità di creazione di un forte legame tra l’essere femminile ed il pallone, un’idea fortemente diffusa al tempo.

Con il passare degli anni, questo nuovo fenomeno iniziò sempre più ad espandersi, inizialmente in altri paesi europei come Scozia e Francia, fino ad arrivare ai paesi statunitensi, che oggi rappresentano il luogo in cui è maggiormente riconosciuto il calcio femminile.

Continua evoluzione

In Italia arrivò a partire dal 1930, con la creazione del Gruppo Femminile Calcistico. La vera e propria ufficialità si ebbe molti decenni dopo, nel 1968, con la nascita della FICF, Federazione Italiana Calcio Femminile, la quale organizzò il primo torneo nazionale, costituito da dieci squadre, che ebbe il Genoa come vincitrice. Con l’evoluzione della FICF in FFIUGC, Federazione Femminile Italia Unica Giuoco Calcio, si ebbe la nascita delle varie serie italiane, dalla Serie A alla Serie D.

Il 1984 rappresentò un vero e proprio successo per il calcio femminile con l’istituzione degli Europei e il 1991 con quella dei Mondiali. Ad oggi, le partite delle Nazionali Femminili vengono trasmesse sui canali più importanti, sia nazionali, che internazionali, come Sky Sport.

Progresso

C’è un interesse crescente sia da parte degli emittenti televisivi, che da parte dei tifosi che riempiono con maggiore affluenza gli stadi calcistici. Al fronte di ciò, secondo il The Telegraph, nel 2025 la Uefa vorrebbe istituire una seconda competizione internazionale, dopo la Women’s Champions League.

Si tratterebbe della Women’s Europa League, il cui annuncio potrebbe già arrivare nei prossimi giorni in seguito alla riunione del Comitato Esecutivo della Uefa. Quest’aggiunta rivoluzionerebe anche la Champions Leauge femminile in termini di ranking e aumenterebbe il numero delle squadre partecipanti. L’innovazione sarà tutta da scoprire, ma ciò che è sicuro è la grandissima evoluzione del Calcio Femminile.