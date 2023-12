Francesco Totti è convinto: ‘Ecco cosa farà Spalletti’ | Svelato il futuro del CT

L’ex capitano della Roma svela un retroscena che riguarda il futuro dell’attuale commissario tecnico della nazionale italiana.

Il loro rapporto ha fatto da termometro all’umore della piazza e probabilmente condizionato qualche risultato. È impossibile parlare della storia recente della Roma senza soffermarsi sul rapporto tra Francesco Totti e Luciano Spalletti. A livello mediatico sono stati dipinti come due nemici.

Probabilmente le ricostruzioni sono state un po’ superficiali. Andando a scavare in profondità c’è molto di più da raccontare. La data del 17 luglio 2017 è nota a tutti gli amanti del calcio, soprattutto i residenti nella Capitale. L’addio al calcio di Totti più che una festa è sembrato un funerale sportivo.

Tanti hanno voluto associare quella scelta alle indicazioni del tecnico giallorosso, che aveva già iniziato a impiegare il numero 10 col contagocce. Un affronto per un popolo che aveva ancora negli occhi le giocate più belle del proprio idolo sportivo. “Totti non si discute, si ama”.

A distanza di anni, c’è stato un episodio che ha riavvicinato i due. Ad ogni intervista del tecnico di Certaldo, il giornalista di turno ha provato a pungere. Quando ci sarà la pace? Non sappiamo effettivamente come sia andata ma abbiamo qualche elemento in più per capire.

Un momento simbolico

La storia è nota a tutti. Dal giorno dell’addio di Totti al calcio giocato, Luciano Spalletti è diventato per molti “il cattivo”, colui che ha imposto quella scelta al campione. Recentemente, un paio di settimane fa, c’è stato un abbraccio che vale più di mille parole.

I due si sono incontrati al Bambin Gesù di Roma, in occasione di una visita ai piccoli pazienti dell’ospedale. La priorità era dunque un’altra ma a livello mediatico, in un certo senso, quello è stato il momento in cui sancire ufficialmente la pace.

La rivelazione sul futuro

Lo stesso Francesco Totti, intervenuto a Radio Serie A, è tornato su quel momento, lasciando una porta aperta sulle prossime mosse dei due protagonisti di questa storia. “È stato un abbraccio piacevole dopo tantissimi anni in cui non ci vedevamo. Non c’è stato modo di parlare perché avevamo una cosa molto più importante ma ci sarà sicuramente occasione”.

I due si chiariranno appena i tempi lo consentiranno. Nel frattempo l’Italia ha ottenuto un’importante qualificazione a Euro 2024 e proverà a recitare la parte della sorpresa. “Spalletti può fare grandi cose, può dare tanto. Tifiamo tutti per l’Italia all’Europeo” assicura Totti.