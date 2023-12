Litiga col mister e lascia la squadra: addio a gennaio | Lo spediscono subito all’estero

La decisione era nell’aria. Difficile ricucire il rapporto dopo l’ultimo evento. La società ha deciso nel rispetto del gruppo.

A volte sottovalutiamo una dinamica assai comune in gruppo: il rapporto tra i giocatori e tutti i componenti di uno staff. I famosi colloqui tra il tecnico e i giocatori possono servire a conoscersi e a scoprire quelle sfumature del carattere di ogni protagonista del club.

Questa vicenda ha a che fare con un rapporto incrinato. Uno dei due protagonisti non è nuovo a questo genere di situazioni, non riuscendo a contenere un lato del suo carattere più esuberante o semplicemente più focoso della media. Lo scontro diventa così inevitabile.

Alla vigilia di un importante match di campionato, contro una squadra che lotta per obiettivi d’alta classifica, ecco l’evento che potrebbe distogliere l’attenzione dall’evento. Sarebbe un peccato sacrificare energie nervose a poche ore dalla gara di campionato.

Ecco perché in società stanno valutando se prendere questa decisione drastica. Un passo che dovrebbe responsabilizzare e far riflettere un po’ tutti. Il bene del gruppo e il regolare svolgimento di tutte le attività sono sempre al primo posto. Ecco che cosa è successo.

Allontanato dal campo il giocatore

È successo davvero. Si tratta di una realtà di Serie A che sta preparando un match molto importante considerando il momento e il valore dell’avversario. Una gara che può in un senso o nell’altro indirizzare una stagione intera.

Stiamo parlando del Torino di Ivan Juric. Come riportato da Sky Sport la vigilia del match contro l’Atalanta è stata surriscaldata da un evento in particolare che ha scosso la squadra granata.

Provvedimento preso: ora il mercato

Nell’ultimo allenamento in vista della gara contro l’Atalanta, valida per la 14° giornata di Serie A, il tecnico Ivan Juric ha allontanato dal campo il calciatore serbo Nemanja Radonjic. Un episodio che certifica livelli di tensione più alti della norma. Il tecnico croato non è certo uno che le manda a dire ed esige un comportamento da veri professionisti.

Come riporta Sky Sport Juric non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del giocatore, poco utilizzato nelle ultime settimane. Il futuro a Torino di Radonjic adesso è a rischio. Chissà se con la riapertura del mercato invernale la società farà dei ragionamenti in particolare. Dopo la partita di campionato la società cercherà di capire meglio cosa è successo e i due potrebbero chiarirsi.