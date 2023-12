Brozovic in prestito, ritorno folle in Italia | Gli affidano il centrocampo

Notizia bomba: Marcelo Brozovic potrebbe clamorosamente ritornare in Italia in prestito, con un ruolo fondamentale nel centrocampo

La Juventus allenata da Massimiliano Allegri viaggia attualmente tra le prime due posizioni della classifica di Serie A, con 34 punti conquistati su 42 disponibili. Una vera e propria impresa, nonostante la mancanza di coppe europee, considerando il numero di calciatori a disposizione per il tecnico livornese.

Dopo il pareggio contro l’Inter, che non ha permesso a nessuna delle due di strappare punti sull’altra per il tabellone, la vittoria a Monza per 2-1 nei minuti finali. Un ottimo risultato in vista della prossima e complicatissima prova all’Allianz Stadium di Torino, che vedrà scendere il campo i bianconeri contro il Napoli di Walter Mazzarri.

Una squadra che rispetto all’anno scorso ha sicuramente ritrovato una maggiore compattezza di gruppo e fiducia nei propri mezzi, dimostrando di esserci per la lotta Scudetto come un tempo e non di avere come unico obiettivo il piazzamento tra le prime quattro.

Un’unità confermata dai risultati, nonostante la rosa totalmente in emergenza, sia per motivi di campo, che extra. Considerando quelli residenti nel rettangolo verde di gioco, parliamo degli infortuni; una rosa che ad oggi ha fuori unicamente Timothy Weah e Mattia De Sciglio, ma che fino a poche giornate fa, aveva l’intero reparto d’attacco e difensivo al JMedical.

Extra campo

Le motivazioni extra campo sono quelle che hanno maggiormente scosso la “Vecchia Signora” durante l’inizio della stagione 2023-2024. I protagonisti sono Nicolò Fagioli e Paul Pogba, entrambi squalificati e indisponibili a scendere in campo, seppur per ragioni differenti.

Il centrocampista italiano ha ricevuto una squalifica di 10 mesi da parte della Procura di Torino, in seguito a coinvolgimenti diretti nell’ambito del calcioscommesse. Il fantasista francese, che sembrava finalmente ritornato in forma dopo un anno continuamente ai box, è stato trovato positivo al testosterone in seguito al test antidoping effettuato dopo la prima giornata di campionato, ad Udine. Un match che i bianconeri vinsero agilmente 3-0 e nel quale il numero 10 non era neanche entrato in campo.

Ritorno di un top

Con un centrocampo ai ferri corti, la Juventus sta già agendo con il fine di acquisire un nuovo interprete, specialmente in mediana, e rafforzare la rosa per il rush finale del campionato. L’ideale sarebbe un profilo forte ed esperienza, che farebbe realmente la differenza nel centrocampo bianconero.

Sono tanti i profili sondati che potrebbero rispecchiare ciò che la società cerca, tra cui potrebbe rientrare Marcelo Brozovic. Il ritorno in Italia dell’ex Inter, venduto in estate per una cifra vicina ai 23 milioni di euro all’Al Nassr, squadra della stella portoghese, Cristiano Ronaldo, sarebbe realizzabile tramite una formula di prestito. Nel caso approdasse alla Juventus, gli verrebbero affidate le chiavi del centrocampo, risolvendo l’enorme problema che la società si porta da inizio stagione.