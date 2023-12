Fu l’ossessione di Paratici | Ora è stato messo in saldo: arriva in Serie A a gennaio

Lo voleva alla Juventus con tutte le sue forze: ora può partire a prezzo di favore, grazie ad un altro grande ex bianconero.

Nel bene e nel male, non si può certo dire che l’esperienza di Fabio Paratici alla Juventus sia stata priva di emozioni forti. L’ex Chief Football Officer ha portato a Torino grandi campioni ma anche e soprattutto grandi guai che sono diventati macigni da gestire nella scorsa stagione.

Certo è che probabilmente i tifosi della Juventus non ritroveranno per un bel po’ una figura più ambiziosa di Paratici all’interno della società: l’uomo capace di portare allo Juventus Stadium Cristiano Ronaldo, il calciatore più influente di quel momento storico.

Etichettato da molti come l’affare del secolo, nel luglio del 2018 la Juventus riesce a mettere sotto contratto CR7, strappandolo dal Real per la cifra record (per il campionato italiano) di 100 milioni di euro + 12 di oneri accessori.

Solo pochi mesi prima il portoghese aveva segnato nei quarti di finale della Champions League (sia all’andata che al ritorno) proprio contro la Juventus: il segnale lanciato dalla dirigenza fu quello di inseguire la coppa dalle grandi orecchie a qualsiasi costo.

Vi ricordate Tolisso? Adesso può arrivare a prezzo di saldo

Corentin Tolisso è stato a lungo inseguito dai bianconeri nelle sessioni estive dell’ultimo decennio. Classe 1994, si è laureato Campione del Mondo nel 2018 ed ha passato la sua intera carriera tra Lione e Bayern Monaco.

Accostato perennemente al centrocampo bianconero, il centrocampista francese esordì coi francesi nel 2013 e si rese protagonista di quattro sfavillanti stagioni, prima della grande chiamata dei bavaresi nel 2017: per lui spesero la bellezza di 41 milioni di euro, rendendolo all’epoca l’acquisto più costoso per un club tedesco.

Il Lione non lo vuole più: Grosso è l’alleato

Nel 2022 Tolisso rientra a Lione, questa volta a parametro zero dopo essere rimasto svincolato dal Bayern. Un anno dopo la situazione è decisamente cambiata: l’allenatore Fabio Grosso (ex tra le altre, della Juve) potrebbe metterlo sul mercato a causa di un ridimensionamento del club, così come riportato da CM.com.

Ecco dunque che il sogno -neanche troppo segreto- di Fabio Paratici potrebbe diventare realtà: vederlo finalmente con la maglia della Juventus, seppur senza l’aiuto del manager di Borgonovo Val Tidone per ingaggiarlo. Ad Allegri, tra l’altro, servirebbe come il pane un centrocampista che possa ovviare alle ben note assenze.