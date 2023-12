Spalletti preoccupato, le sue condizioni gli tolgono il sonno | Forte ansia per un uomo chiave

Il ct della nazionale italiana perde un pezzo pregiato in vista di Euro 2024. Ecco qual è l’aspetto più preoccupante.

Non c’è pace per Luciano Spalletti e la sua Italia. Dopo aver scoperto ufficialmente le insidie di un girone con Spagna, Croazia e Albania, arriva una brutta notizia dai campi di Serie A. Il calciatore non è al meglio e la sua assenza preoccupa per un motivo in particolare.

Il ct della nazionale italiana sta lottando contro l’incertezza di un gruppo che ha in alcuni ruoli chiave delle mancanze. Le partite con i rispettivi club dovrebbero fornire ulteriori indicazioni tattiche ma anche garanzie dal punto di vista fisico. Euro 2024 si giocherà infatti al termine di una stagione estenuante.

L’ex allenatore del Napoli ha spesso mostrato sicurezza alla vigilia di impegni importanti ma la realtà è che c’è ancora a Coverciano il cartello “lavori in corso” dal punto di vista dei ruoli e delle gerarchie. C’è un reparto in particolare che non può lasciare sereno Spalletti.

Non si tratta soltanto di prestazioni ma anche di abitudini e statistiche. Il calciatore sta vivendo un momento assai particolare e i prossimi mesi dovranno raccontare molto a proposito delle sue chance di recitare un ruolo da protagonista con la maglia azzurra.

Si ferma ancora: ecco di chi si tratta

Gli infortuni continuano a tormentare il ragazzo che a Bergamo sembrava aver trovato quell’oasi felice dove esprimersi con le giuste pressioni e responsabilità. Gianluca Scamacca tornerà a fare gol per l’Atalanta soltanto nel 2024.

Una notizia che spaventa Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti. Come riporta Sportmediaset si tratta di una lesione alla giunzione muscolo-tendinea all’adduttore di sinistra. La Dea dovrà stringere i denti fino al ritorno del bomber classe 1999.

L’aspetto che preoccupa il ct

Un infortunio è sempre una cattiva notizia ma in generale a preoccupare è l’integrità fisica del ragazzo, che già si era fermato per un problema alla coscia tra settembre e ottobre. Proprio nel momento clou per le scelte del ct della nazionale Spalletti, che ora nutre qualche dubbio in vista delle prossime importanti convocazioni.

Tra Serie A ed Europa League l’ex West Ham ha timbrato il cartellino in 6 occasioni (14 le partite disputate da inizio stagione, ndr). La speranza è che si tratti soltanto di un incidente di percorso. C’è all’orizzonte un’Europa da conquistare: prima con la maglia dell’Atalanta e poi con gli azzurri.