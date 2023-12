Tradisce l’Inter e passa al Milan: ‘Sarà un titolare fisso’ | La massima fiducia lo ha convinto

Notizia shock in Serie A: Tradisce i nerazzurri e sarà il nuovo titolare nell’undici di partenza dei rivali del Milan

In Italia ci sono moltissimi derby autorevoli, come il Derby di Torino tra Juventus e Torino, quello di Genova tra Sampdoria e Genoa o quello di Roma, tra Roma e Lazio, ma quello più riconosciuto sia in patria, che nell’intero mondo calcistico, è certamente il Derby di Milano.

Il Derby della Madonnina, così chiamato per la statua della Madonna Assunta posizionata in cima al duomo di Milano, vede scontrarsi Milan e Inter da più di un secolo, precisamente dal 1909. In 104 anni dalla sua nascita, 222 sono i derby disputati, con 79 vittorie per i nerazzurri, 76 per i rossoneri e 67 pareggi.

Un match che avviene in uno degli stadi migliori al mondo, il San Siro, e che vede scendere in campo centinaia di trofei. Sono 63 i trofei totali per il Milan tra i quali eccellono 19 scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Champions League, 5 Supercoppe Europee e 4 Mondiali per Club, e 39 trofei per l’Inter, tra cui 19 scudetti, 7 Coppe Italia, 3 Champions League, 3 Coppe UEFA e 3 Mondiali per Club.

Un palmarès invidiabile, che permette alle due squadre lombarde di essere riconosciute e seguite in tutto il mondo e che ad oggi si stanno dando battaglia per la vittoria della seconda stella, tramite il raggiungimento dei 20 scudetti vinti.

Serie A

La classifica della stagione 2023-2024 di Serie A recita l’Inter di Simone Inzaghi al primo posto, con 35 punti conquistati in 14 partite. Nonostante una rivoluzione totale della rosa nel calciomercato estivo, sia in entrata che in uscita, i nerazzurri spingono forte sull’acceleratore e non sembrano mai fermarsi.

Il Milan allenato da Stefano Pioli è attulamente terzo nel tabellone, con 29 punti conquistati nello stesso numero di partite. A differenza dei cugini, il rendimento è molto altalenante; tanti punti persi, soprattutto negli scontri diretti con le big, anche a causa dei tantissimi infortuni in squadra, ben 25 in soli tre mesi.

Emergenza in difesa

Al netto dei tantissimi indisponibili, il Milan necessita una soluzione immediata per il reparto difensivo. Con Pierre Kalulu, Malick Thiaw, Simon Kjaer e Marco Pellegrino out, non c’è un centrale di difesa che possa affiancare Fikayo Tomori; di fatti, nell’ultimo match casalingo contro il Frosinone, Theo Hernandèz è stato adattato nel ruolo di centrale di sinistra.

Servirebbe intervenire nel mercato di gennaio e acquisire un difensore low cost, d’esperienza e ancor meglio se conoscitore del campionato italiano. Un nome che potrebbe fare al suo caso è Francesco Acerbi, che attualmente ruota nelle gerarchie difensive dell’Inter, ma che tornando nella squadra rivale dei rossoneri, avrebbe il posto da titolare garantito.