Skriniar, per gli interisti un’altra coltellata: ‘Ecco come si sta a Parigi’ | Mai visto così felice

I tifosi della sua vecchia squadra non digeriscono queste parole. Il calciatore ha ritrovato il sorriso nella capitale francese.

Il calcio corre veloce come un pallone su un terreno appena bagnato. Non c’è tempo per guardarsi indietro o riflettere su ciò che sarebbe potuto essere. Milan Skriniar si appresta a diventare una nuova colonna del PSG. Luis Enrique e i suoi compagni puntano fortemente su di lui.

L’Inter è il passato e, come dicevamo, non c’è tempo per i rimpianti. In nerazzurro il calciatore ha fatto il suo corso, dimostrando tutte le sue qualità e meritando l’appellativo che gli compete. Lo slovacco è stato sicuramente uno dei migliori difensori centrali che l’Italia abbia ammirato negli ultimi anni.

Il suo percorso ad alti livelli è iniziato con la benedizione di Luciano Spalletti. L’attuale commissario tecnico della nazionale italiana lo conosceva già bene e gli ha affidato le chiavi della difesa. Impossibile fare a meno di un gigante che fermasse le velleità avversarie, proprio come successo con Kim a Napoli.

Dall’idillio si è passati in maniera turbolenta alle voci di un mal di pancia e all’addio. Tanti pensando che la società avrebbe potuto gestire meglio la situazione ma i fatti parlano chiaro: l’Inter di Inzaghi non sta sentendo la mancanza del suo ex capitano.

Occasione PSG

Una volta comprese le preferenze di Milan Skriniar, l’accordo con uno dei club più ricchi al mondo è stato trovato abbastanza velocemente. Al PSG serviva un difensore e prelevarlo a parametro zero è stata una di quelle occasioni che raramente capitano in sede di calciomercato.

Nonostante qualche difficoltà di ambientamento, lo slovacco si sente sempre più dentro il progetto e ora parla anche da leader. Avversario del Milan in Champions League, tra qualche giorno dovrà meritarsi assieme ai suoi compagni la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Alto tradimento: quelle parole che fanno male

I tifosi dell’Inter lo hanno ammirato e coccolato fino a quando è restato a difendere la porta di San Siro. Poi un addio burrascoso. Se non si è trattato di vero e proprio tradimento, poco ci manca. Ora lo slovacco però guarda avanti.

Dopo il pari contro il Newcastle, il difensore del PSG si è espresso così ai giornalisti presenti in zona mista: “Mi trovo molto bene a Parigi e sono molto contento. La città è bellissima, la mia famiglia sta bene e il club non si deve nemmeno discutere. Sono felice“.