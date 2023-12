Colpo di scena, Sinner si ‘allontana’ dal tennis | L’improvvisa sconvolge i tifosi

Notizia shock per i tifosi italiani, restano sconvolti: Jannick Sinner dopo il trionfo si allontana dal tennis

Dopo 47 lunghissimi anni e per la seconda volta nella sua storia, l’Italia nel tennis vince la Coppa Davis 2023. Uno dei protagonisti è stato certamente il tennista del momento, Jannik Sinner, che nonostante la giovane età, sta già facendo ricordare il suo nome nei migliori palcoscenici.

In finale, battuta l’Australia 2-0, grazie ai successi di Matteo Arnaldi sul rivale Alex Popyrin in tre set difficilissimi e il giovanissimo Sinner che ha battuto Alex De Minaur due volte, con il punteggio di 6-3 e 6-0, non dimenticando l’impresa, pochi giorni prima, nel battere due volte nello stesso pomeriggio Novak Djokovic.

Una sorta di maledizione da terminare. Era l’ottava finale disputata dagli azzurri del tennis e tre di queste erano state disputate proprio contro gli australiani, senza mai uscirne vincitori, precisamente nel 1960, 1961 e 1977.

Una giornata storica per lo sport italiano, poichè oltre il trionfo nel tennis che mancava dal 1976, ha trionfato anche nella moto GP, grazie alla vittoria del campionato del mondo da parte di Francesco Bagnaia, a bordo della sua Ducati.

Palcoscenici diversi

Uno dei sogni di uno dei migliori presentatori italiani, ossia Amadeus, era quello di condurre il programma del Festival di Sanremo. Alla sua 69esima edizione, finalmente esaudisce il suo sogno, conducendo sulla Rai per cinque edizioni di seguito, dal 2020 al 2024.

Quella del 2024 sarà la sua ultima edizione e in quanto tale, il conduttore di Ravenna, vuole che sia la migliore e conseguentemente portare su uno dei palcoscenici più famosi, i migliori interpreti italiani, tra il più in voga del momento, il tenista Jannik Sinner.

Nuovo ruolo

L’idea di Amadeus è di renderlo protagonista per una serata, in particolar modo, l’intento è quello di affidargli un ruolo da co-conduttore. Non solo, il piano sarebbe quello di formare un terzetto, chiamando un’icona italiana dello sport ed ex campione del mondo, Francesco Totti.

Un’idea sicuramente non semplice da attuare, in particolar modo per il tennista. A febbraio, periodo della trasmissione televisiva, ci sono gli allenamenti post Australia, che se saltati, potrebbero costargli la vittoria di uno Slam. L’atleta non è facilmente soggetto a distrazioni, eccezioni fatte per la sua fidanzata e la sua squadra del cuore, il Milan. Amadeus ci proverà con tutti i suoi mezzi a disposizione a portare Sinner, il tennista italiano da record, che già a 22 anni, da quando è stato introdotto il nuovo sistema di assegnazione del punteggio, è il tennista italiano con più punti in totale, 6490 ATP.