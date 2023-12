Riecco Insigne, la Big italiana lo prende a gennaio | Può essere l’arma vincente

L’ex capitano del Napoli può dare ancora tanto al calcio italiano. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Il debutto in Serie A, la fascia da capitano e una vita insieme. La storia d’amore che ha legato Lorenzo Insigne al Napoli è un qualcosa di molto raro e prezioso in questo calcio che corre veloce e non guarda in faccia nessuno. Anche nel momento dell’addio, l’ex capitano ha pensato alla sua città.

La scelta di andare a giocare in Canada, a Toronto, non è stata affatto casuale. Lasciare il capoluogo campano è di per sé una missione ardua, approdare in una rivale del club di De Laurentiis sarebbe stato un vero e proprio tradimento. Un evento inaccettabile per tutta la piazza.

E allora meglio emigrare come fecero i nostri antenati molti anni fa, alla ricerca di nuove fortune. Con la maglia del Toronto sono arrivati 11 gol in 32 presenze. La nostalgia dell’Italia però è un sentimento che ti resta dentro.

Proprio guardando la Serie A e il ritorno di Walter Mazzarri, l’allenatore che lo fece debuttare con la maglia azzurra, è difficile non rivivere certe emozioni e ripensare a momenti fondamentali della carriera di Insigne. Soltanto un ricordo?

Mazzarri e lo scudetto: parla Insigne

Il fantasista ha parlato alla Gazzetta dello Sport e ci ha tenuto a sottolineare il legame con la squadra e la città. E poi adesso è tornato anche Walter Mazzarri, un tecnico che Insigne conosce molto bene. “Sono sicuro che con lui (Mazzarri, ndr) si tornerà a competere per i primi posti”.

L’ex capitano è ancora il primo tifoso del Napoli, soprattutto dopo un inizio di stagione un po’ complicato. Ecco come ha visto gli azzurri Insigne: “Non penso ci sia qualcosa di grave: ho visto la partita con l’Atalanta e a tratti il Napoli ha giocato benissimo”. Servono tempo e fiducia.

Ora il mercato: ritorno in vista?

Chissà se questa nostalgia per la Serie A si trasformerà in qualcosa di più. Per ora si tratta solo di una suggestione ma un giocatore come Insigne farebbe comodo a tanti club. In passato il giocatore ha flirtato con l’Inter mentre per la Juventus sarebbe un colpo di grande qualità per la trequarti.

Un tridente con Chiesa e Vlahovic autorizzerebbe tutti a sognare lo scudetto. Molto dipenderà dalle cessioni. Il club bianconero deve rispettare i parametri del Fair Play Finanziario e il piazzamento finale, con l’obiettivo Champions League, dirà molto sulle reali possibilità di una Juve protagonista anche sul mercato.