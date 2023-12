13 milioni per l’acquisto dell’anno: scacco matto di Marotta | Super salto di qualità

L’Inter ha messo le mani da tempo sul calciatore: ecco cosa può dare in più alla squadra di Simone Inzaghi.

Non è certamente un caso se negli ultimi giorni si è parlato del rinnovo di contratto dell’ad sport dell’Inter Beppe Marotta. Il lavoro del management, anche grazie al supporto di Piero Ausilio, è sotto gli occhi di tutti. La squadra sta crescendo e, dopo la finale di Champions League della passata stagione, l’asticella è ancora più in alto.

Non sarà certamente facile rinforzare questa squadra ma, su indicazione del presidente Steven Zhang, l’obiettivo sarà quello di abbassare l’età media e continuare a competere su tutti i fronti. I tifosi vogliono continuare a sognare e sperano in un futuro sempre più roseo.

Da questo punto di vista il club di Viale della Liberazione sta mantenendo le promesse. Ora non resta che concentrarsi sul grande obiettivo stagionale, ovvero lo scudetto della seconda stella. Un traguardo che andrebbe a premiare gli sforzi degli ultimi anni da parte di tutti gli addetti ai lavori.

Sul mercato l’Inter non si rilassa mai: ecco chi potrebbe arrivare l’anno prossimo. Un giocatore che è presente da tempo sul taccuino di Marotta e Ausilio. Serve fare in fretta per anticipare le mosse della concorrenza, sempre più agguerrita.

Un profilo che l’Inter conosce bene

Un grande club deve sapere quando comprare ma anche quando vendere. In questo senso, le partenze illustri di Brozovic e Onana, giusto per citare due titolari della passata stagione, hanno portato milioni e fatto risparmiare la famiglia Zhang dal punto di vista degli ingaggi.

Per il futuro l’Inter ha già scelto chi dovrà crescere fianco a fianco con i campioni della rosa, con l’ambizione di diventare un simbolo dell’undici che verrà. I segnali, in questo senso, sono già incoraggianti.

L’Inter sceglie il suo gioiello

Un diamante è per sempre. L’Inter ha scelto il suo gioiello ed è Giovanni Fabbian, autore del gol partita contro il Torino nell’ultimo turno di Serie A. Una perla che va a impreziosire un percorso che lo sta vedendo crescere da protagonista.

Agli ordini di Thiago Motta il centrocampista italiano può fare il salto di qualità in attesa di un altro salto, quello in una big. L’Inter, come rivela Calciomercato.com, è vigile e può riportarlo a casa per soli 13 milioni di euro. Simone Inzaghi non vede l’ora di riabbracciarlo, questa volta finalmente pronto a far esplodere i 75 mila di San Siro.