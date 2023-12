Tracollo Milan, senza Champions rischio smantellamento | Il primo a saltare è il più forte

I rossoneri rischiano una vera e propria tragedia sportiva. Ecco cosa può accadere a fine stagione. Tifosi in rivolta.

Musi lunghi e grande delusione al fischio finale. L’umore dell’ambiente rossonero al termine della gara persa contro il Borussia Dortmund era decisamente sotto i tacchi. Ora servirà una reazione in campionato per provare a dimenticare la notte di Champions.

La squadra guidata da Stefano Pioli non sembra più essere quella che ha fatto sognare i tifosi rossoneri nel recente passato. Tanti infortuni, un gioco poco convincente e come conseguenza risultati non all’altezza. La dirigenza è preoccupata e anche il futuro del tecnico rossonero è in bilico.

Troppo facile però prendersela solo ed esclusivamente con l’allenatore. Tutti a Milanello sono pronti ad assumersi le proprie responsabilità per dare un senso a una stagione che proseguirà probabilmente senza Champions. I tifosi rossoneri non riescono ancora a crederci.

Quella che è stata per anni la casa del Milan rischia di diventare un’illusione. Giroud e compagni non sono più padroni del proprio destino e la società ora rischia di dover ridimensionare il proprio progetto. Ecco cosa può accadere da qui al termine della stagione. La notizia non farà piacere al popolo rossonero.

Una batosta da 100 milioni

La precoce eliminazione dalla Champions League sarebbe una vera e propria tragedia sportiva per il Milan. Le conseguenze negative sarebbero tante: dalla svalutazione dei calciatori migliori, fino a un danno economico ingente per la proprietà, molto attenta ai conti e agli investimenti futuri.

Uscire dalla competizione più affascinante significa dover rinunciare alla fine dell’anno a circa 100 milioni di euro. Soldi freschi che hanno permesso ai rossoneri, la scorsa estate, di allestire una squadra di livello. Evidentemente qualche valutazione di fondo è stata omessa.

Tutti a rischio, anche Leão

Per sopperire alle perdite evidenziate, il Milan sarebbe costretto a cedere un top player della rosa. Tutti gli indizi portano a Rafael Leão. In tanti si sono chiesti come sarebbe finito l’ultimo match di Champions League con il portoghese regolarmente in campo ma la realtà è che gli infortuni stanno diventando sempre più comuni a Milanello.

Ecco perché centrare la prossima qualificazione all’Europa che conta diventa cruciale. In caso di fallimento, quasi certo l’addio a Stefano Pioli e porte aperte per la partenza dei giocatori più importanti. I tifosi del Milan vogliono crederci ancora e si augurano che questo possa rivelarsi soltanto un brutto sogno.