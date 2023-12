Mazzarri resta, Kvara e Osimhen no | De Laurentiis incassa un tesoro

Il Napoli è già proiettato alla prossima stagione sportiva. Ecco da chi ripartirà dopo alcune cessioni illustri. I dettagli.

Il Napoli campione d’Italia esce dal Santiago Bernabeu di Madrid con una sconfitta ma sa che per un’ora ha giocato alla pari contro dei marziani. Non è facile fermare gli uomini di Ancelotti e una squadra che si nutre di queste notti. Momenti ai quali Osimhen e compagni non sono ancora del tutto abituati.

La squadra guidata da Walter Mazzarri ha dimostrato nei duelli individuali di non essere ancora all’altezza delle prime della classe. Il Real Madrid invece è riuscito ad andare oltre l’emergenza, mostrando al mondo intero che cosa sia in grado di fare quando è in serata.

La reazione dopo il gol subito è stata rabbiosa, così come è stata ancora una volta impressionante la performance di Jude Bellingham. Il centrocampista inglese aggiorna i suoi record e come ha detto qualcuno “sembra nato per giocare nel Real”. Un’investitura che si riserva solo ai campioni.

Nel prossimo turno di campionato contro l’Inter, Kvaratskhelia e compagni dovranno ritrovare la solidità difensiva perduta. Lautaro Martinez e compagni sono delle vere minacce e, dopo il pareggio contro la Juventus, vorranno conquistare una vittoria convincente per la classifica.

I due osservati speciali

Nella notte del Bernabeu i due giocatori sotto osservazione erano soprattutto loro due: Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Se il georgiano ha fornito una prestazione al di sotto delle sue potenzialità, sbagliando qualche giocata di troppo dal punto di vista tecnico, l’attaccante ha lanciato segnali importanti.

Entrato nella ripresa, il nigeriano ha ricordato a tutti quanto sia importante per l’economia del gioco del Napoli. Un bomber in grado di allungare la squadra e fare reparto da solo. Non è un caso se in vista della prossima stagione gli occhi sono anche su di lui.

Osimhen e Kvara sono pronti per la Spagna

Da un’eventuale cessione dei due assi il presidente De Laurentiis potrebbe incassare cifre record. Intanto accostare Osimhen e Kvaratskhelia al campionato spagnolo è un puro esercizio di fantasia. Blanca Ochoa, delegata della Liga spagnola in Italia, ha espresso la sua preferenza ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Storicamente ci sono sempre stati tanti cambi di maglia tra Italia e Spagna. Spero che questo trend di mercato possa continuare. Chi mi piacerebbe vedere al Bernabeu o nella Liga? Penso ad esempio a Osimhen e Kvaratskhelia”.