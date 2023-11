Cambio rapido tra i pali: scelto l’erede di Provedel | La Lazio ci guadagna

Centrata la qualificazione per gli ottavi di Champions, i biancocelesti rischiano di perdere il proprio portiere: l’erede è già pronto.

Grazie al sofferto 2-0 sul Celtic, firmato da una doppietta di Ciro Immobile, ma anche alla vittoria dell’Atletico Madrid sul Feyenoord, la Lazio è riuscita a centrare con un turno d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un traguardo tutt’altro che banale per i biancocelesti, anzi storico, che dà ulteriore lustro alla gestione Lotito. Mai, infatti, nella propria storia, la Lazio era riuscita a superare la fase a gironi in due partecipazioni consecutive alla Coppa più importante, traguardo in generale raggiunto appena tre volte in assoluto.

Nell’ultima giornata sul campo dell’Atletico Madrid del grande e amato ex Diego Simeone la squadra di Maurizio Sarri andrà alla caccia di una vittoria che garantirebbe il primo posto nel girone e darebbe di conseguenza la possibilità di avere un accoppiamento più morbido agli ottavi.

Del resto il miglior risultato di sempre nella Lazio in Champions, i quarti di finale raggiunti nel 2000, è alla portata, ma tutti all’interno dell’ambiente, Sarri per primo, sono consapevoli che nella fase ad eliminazione diretta servirà fare meglio a livello di prestazioni.

Lazio avanti in Champions League: Provedel decisivo in porta e… in attacco

Nel girone di Champions la Lazio ha mostrato cuore e grinta, più che gioco, il tutto condito da un pizzico di fortuna, quella che ha permesso di strappare nei minuti di recupero rispettivamente il pareggio in casa contro l’Atletico Madrid e la vittoria a Glasgow contro Celtic, grazie ai gol di Ivan Provedel e Pedro.

Proprio il portiere friulano si sta ormai rivelando una delle armi in più della Lazio, ovviamente non solo per l’exploit nell’area dei Colchoneros lo scorso 19 settembre, ma soprattutto per i suoi provvidenziali interventi tra i pali. Gli stessi che hanno attirato l’attenzione di una big del calcio europeo come il Manchester United, pronto a puntare sull’ex Spezia. La Lazio, però, è decisa a non farsi trovare impreparata e ha già individuato il sostituto.

Lazio, Provedel verso l’addio: già individuato il sostituto

Osservatori dei Red Devils hanno già visionato dal vivo Provedel in previsione del probabile assalto estivo al portiere che è già nel giro della nazionale. Acquistato per 2,5 milioni dallo Spezia nell’estate 2022, oggi il cartellino dell’estremo difensore viene valutato dal presidente Lotito non meno di 30 milioni, cifra alla portata dello United.

Con il ricavato la Lazio potrebbe poi presentarsi alla porta, in tutti i sensi, del Monza di Adriano Galliani per provare ad assicurarsi Michele Di Gregorio. Il portiere scuola Inter sta vivendo il quarto campionato di alto livello tra i pali dei brianzoli e a 26 anni sembra pronto per il salto di qualità. Su di lui c’è però anche l’interesse della Roma, che a giugno potrebbe dover mettersi a caccia dell’erede di Rui Patricio, il cui contratto con i giallorossi scadrà proprio al termine della stagione.