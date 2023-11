Allarme Fiorentina, Milenkovic si allontana | È pronto ad unirsi alla lotta Scudetto

Il difensore viola non rinnega la sua scelta ma il mercato si avvicina. Ecco dove potrebbe finire nei prossimi mesi.

Nikola Milenkovic è rimasto a Firenze per onorare un contratto e provare ad alzare l’asticella insieme ai propri compagni. Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano non è tipo che si accontenta e vuole con sé giocatori motivati, pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Le motivazioni devono sempre fare la differenza. Proprio con lo staff tecnico Milenkovic sta migliorando sotto diversi punti di vista e, dopo quasi 7 anni con la maglia viola, sono cresciute anche le sue responsabilità. Come ammesso dallo stesso giocatore, i compiti vanno oltre la tattica.

Le voci di mercato non sono mai mancate ma il giocatore non si è fatto distrarre dai rumors. Finché la società viola punterà a crescere e lottare per la qualificazione europea, Milenkovic troverà pane per i suoi denti. Negli ultimi mesi però queste voci sono diventate assordanti.

Ecco cosa sta facendo la differenza finora nel rapporto tra il difensore serbo e la famiglia viola. Ci ha pensato lo stesso Milenkovic a chiarire la situazione. Un messaggio diretto anche ai club interessati al suo futuro. I tifosi viola aspettavano queste dichiarazioni da tempo.

Un progetto sempre più ambizioso

“Non so se le chiamerei possibilità, qualcosa c’era“. Nikola Milenkovic conferma ai canali ufficiali del club che in passato è stato vicino al trasferimento in un altro club. Si vocifera di alcune big del nostro campionato. Realtà più attrezzate della Fiorentina dal punto di vista degli obiettivi.

A Firenze il giocatore sta bene e sente la responsabilità di guidare i nuovi in un viaggio pazzesco. La rinascita del club passa attraverso i valori e la visione del presidente Commisso. Un uomo ambizioso che nel tempo vorrebbe avvicinarsi alle primissime posizioni della Serie A.

Due big vogliono strapparlo alla Fiorentina

Certi amori non si dimenticano e allora ecco una nuova puntata della telenovela Milenkovic. Roma e Inter conoscono bene il calciatore serbo, che può tornare a riempire i giornali in vista del prossimo calciomercato estivo. Le due big vogliono rinforzarsi.

Per l’Inter sarebbe l’erede di Francesco Acerbi, per i giallorossi l’innesto ideale per mascherare qualche lacuna di troppo nel reparto arretrato. Si tratterà ancora una volta di una questione di cuore. Lasciare Firenze per provare a vincere qualcosa di importante è un passaggio che si augura persino ai propri figli.