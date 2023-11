Dzeko, colpo basso ai rivali di sempre | Questa volta gli fa malissimo

Edin Dzeko in perenne clima derby: potrebbe strappare il pupillo dell’allenatore alla rivale cittadina di sempre.

Il cigno di Sarajevo ha scritto pagine importanti della nostra Serie A nell’ultimo decennio, difendendo le maglie di Roma e Inter, sfiorando risultati storici e traguardi inimmaginabili.

Tutto cominciò nella stagione 2015/16, quando i giallorossi lo prelevarono dal Manchester City per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, compiendo probabilmente il miglior affare della sua storia recente. Nella capitale, Edin mette a segno la bellezza di 119 gol complessivi in 260 presenze spalmate nei 6 anni di permanenza.

Dopo una stagione di esordio sotto le aspettative, il bosniaco si rende protagonista della miglior stagione della sua vita con 39 gol in tutte le competizioni e vincendo la classifica marcatori della nostra Serie A. Nel 2021, Dzeko approda all’Inter e la sua carriera si riempie di pagine indimenticabili sotto la gestione di Simone Inzaghi.

31 gol in 101 presenze, alcuni dei quali decisivi nella cavalcata che portò i nerazzurri a giocarsi una storica finale di Champions League (poi persa) contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il numero 9 saluterà dunque Milano a fine stagione per inseguire il successo in terra turca.

L’esperienza in Turchia: l’approdo al Fenerbahce

10 gol in 13 partite: questo l’incredibile biglietto da visita che Dzeko ha presentato al campionato turco con la maglia del Fenerbahce. Un senso del gol innato che ha permesso al bosniaco di trascinare la squadra di Istanbul, piazzandosi al primo posto della classifica momentaneo insieme ai rivali di sempre del Galatasaray.

Una carriera, quella dell’ex Roma e Inter, che potrà essere utilizzata dal suo club anche come sponsor per l’ingaggio di nuovi potenziali membri della rosa: è il caso di Rade Krunic, centrocampista del Milan.

Krunic al Fenerbahce? Dzeko fa da sponsor

Lo vuole da sempre e nella sessione invernale lo potrebbe ottenere. Sarebbe proprio Edin Dzeko a portare in Turchia il regista del Milan, convincendo il compagno di nazionale ad approdare all’Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium già a partire da gennaio.

Rade Krunic e il Fenerbahce: un matrimonio che s’ha da fare. Per Pioli il numero 33 è insostituibile ma un’offerta da 10 milioni di euro potrebbe far vacillare la dirigenza rossonera, sempre più interessata ad ingaggiare giovani profili che possano essere futuribili e rivendibili a cifre grosse.