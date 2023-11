Il campionato ha già una vincitrice: ‘Complimenti per il successo’ | Milioni di tifosi senza parole

Gli avversari hanno provato a tenere testa alla capolista ma non c’è stato nulla da fare. Tifosi in piazza a festeggiare.

Un campionato combattuto nelle prime giornate, che ha poi preso una piega ben precisa con l’arrivo dell’inverno. Le frenate di Milan e Napoli, attese da molti al cosiddetto anno delle conferme, hanno spianato la strada alla squadra vincitrice dello scudetto.

Si tratta di un’affermazione storica, che rende orgogliosi società e tifosi, dopo un percorso fatto di sacrifici e scelte importanti. Non resta che godersi il momento e pensare alle prossime sfide, come il nuovo stadio e chissà, l’arrivo di nuovi campioni.

La rivalità cittadina ha spinto alcuni giocatori a dare qualcosa di più in campo, cancellando il passato per fare spazio nella memoria a nuovi trofei. Quei momenti di gioia che distinguono un buon calciatore da un campione. La città si colora e l’entusiasmo è alle stelle.

Si tratta di uno scenario ipotetico, avrete immaginato quale sia la squadra in questione. Persino l’algoritmo la vede come la favorita, con l’84% di probabilità di arrivare al traguardo a fine stagione davanti alle rivali storiche. Ecco di chi stiamo parlando.

“Ecco chi vince lo scudetto”

Nell’era dell’informazione declinata anche attraverso i podcast, un tifoso vip ha ospitato una vera e propria leggenda del calcio italiano, Paolo Maldini. L’ex dirigente del Milan si è prestato ai microfoni di Giacomo Poretti all’interno del podcast PoretCast.

Le sue parole sono state riprese dalla stampa, alla ricerca di un’ulteriore indicazione sulla prossima squadra campione d’Italia. Non sarà probabilmente il Napoli e non solo per il ritardo già accumulato in classifica. Ecco secondo Paolo Maldini chi vincerà il tricolore.

L’Inter e il sogno Messi

“Chi vince lo scudetto tra Inter, Milan e Juve? Complimenti Giacomo, avete già vinto voi”. Il noto comico Giacomo Poretti è un grande tifoso interista e Paolo Maldini lo provoca così. Nel corso della puntata l’ex calciatore rossonero ha regalato un retroscena ai tifosi del Milan e agli amanti del calcio in generale. Sentite un po’ cosa ha detto.

“Abbiamo provato a prendere Messi ma poi abbiamo capito che era impossibile. Adesso ormai è tardi ma un calciatore come Messi è uno spettacolo”. Sfumata la possibilità di vederlo in Serie A (anche l’Inter ci aveva provato ai tempi del Barcellona, ndr) il fresco Pallone d’Oro sta deliziando i suoi tifosi in America, a Miami.