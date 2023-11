Napoli in festa, notizia strepitosa in vista della ripresa | Entusiasmo alle stelle

Il ritorno di Walter Mazzarri ha riportato fiducia in casa azzurra. La super sfida più attesa si avvicina sotto buoni auspici.

Walter Mazzarri è pronto a ritornare indietro nel tempo e con l’allenatore livornese tutti i tifosi del Napoli. Era il 19 maggio 2013 quando il tecnico di San Vincenzo si sedette per l’ultima volta sulla panchina del Napoli, chiudendo con la sconfitta per 2-1 in casa della Roma un capitolo composto da 182 partite tra tutte le competizioni.

Un capitolo arricchito dalla vittoria della Coppa Italia nel 2012, da un secondo e due terzi posti in campionato e da tante cavalcate europee, su tutte quella in Champions League proprio nel 2012, quando gli azzurri raggiunsero per la prima volta nella propria storia gli ottavi di finale del torneo.

Solo il Chelsea futuro campione seppe fermare la corsa di Hamsik e compagni, che da quell’anno si sarebbero affermati come una presenza fissa in Europa, in ogni stagione, fiore all’occhiello della gestione De Laurentiis, entrata definitivamente nella storia grazie allo scudetto vinto nel maggio scorso.

In pochi avrebbero mai potuto immaginare, non solo all’epoca, che il romanzo di Mazzarri sulla panchina del Napoli sarebbe stato riaperto poco meno di 10 anni dopo, per provare a scrivere altri, esaltanti capitoli della storia azzurra e della carriera dell’allenatore, pur in un contesto molto differente.

Napoli, buone notizie per Mazzarri in vista del ciclo di ferro

La situazione attuale è nota. La breve e poco fortunata esperienza di Rudi Garcia, scelto da De Laurentiis come successore di Spalletti poche settimane dopo il trionfo in campionato, ha spinto il presidente a preferire un tecnico di fiducia in cerca di riscatto rispetto a uno in rampa di lancio come Igor Tudor, che non avrebbe accettato la panchina del Napoli senza garanzie di conferma per la prossima stagione.

Diversa la situazione di Mazzarri, che dopo le non esaltanti esperienze con Inter, Torino, Watford e Cagliari ha seguito il cuore, accettando di tornare dove ha ottenuto i maggiori successi da allenatore, pur senza garanzie per il futuro. Il calendario metterà subito di fronte ostacoli di rilievo come Atalanta, Inter e Juventus in campionato e Real Madrid in Champions League, ma proprio in vista della sfida del Bernabeu arrivano buone notizie per il Napoli.

Real Madrid in emergenza: Napoli a caccia del colpaccio al Bernabeu

La rosa di Carlo Ancelotti è infatti falcidiata dagli infortuni. Oltre a Courtois e Militao, fermi da tempo, saranno sicuri assenti nella gara del 29 novembre anche il portiere Kepa, i centrocampisti Tchouameni e Camavinga e l’attaccante Vinicius, gli ultimi due andati ko con le rispettive nazionali. Si capisce come anche per un organico pieno di stelle come quello del Real sarà difficile riuscire a scendere in campo con una formazione competitiva.

I Blancos sono già certi del passaggio agli ottavi di Champions League, ma hanno bisogno di almeno un punto per blindare il primo posto nel Gruppo C. Dal canto proprio il Napoli è a +4 sul Braga terzo, atteso al Maradona all’ultima giornata. Solo un successo a Madrid darebbe quindi agli azzurri la certezza della qualificazione con 90 d’anticipo. In tutti gli altri casi, a meno che il Braga non perda contro l’Union Berlino, il verdetto sarebbe rimandato all’ultimo turno.