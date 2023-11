Rischia una lunga squalifica: gesto imperdonabile verso un tifoso | Scempio ripreso dalle telecamere

Mondo del calcio sotto shock per la clamorosa follia che potrebbe costare molto cara al fuoriclasse di caratura internazionale.

Le partite non sono tutte uguali. Che si tratti di calcio o di qualsiasi altro sport di squadra, ma il concetto può essere tranquillamente esteso anche alle discipline individuali, ciò che distingue un fuoriclasse, oltre alle qualità tecniche, è la freddezza nel saper affrontare i momenti più difficili.

Il riferimento è alle finali o comunque agli eventi comunemente detti “da dentro o fuori”, nei quali cioè il successo è l’unica alternativa possibile alla fine dei sogni, all’interruzione della cavalcata verso il titolo, quello per ottenere il quale ci si è allenati per mesi, se non per anni, magari sacrificando hobby e vita privata.

Si pensi a una cronometro decisiva di un grande Giro per un ciclista, ad una finale olimpica per un nuotatore o un velocista dell’atletica, o alla finale di uno Slam per un tennista. Tenere i nervi a posto, non farsi condizionare dalla tensione e, nel caso ci sia un avversario di fronte, leggere i punti deboli della controparte è appunto ciò che distingue un campione eterno piazzato da un freddo fuoriclasse.

Gli esempi sono tanti, l’ultimo dei quali in ordine di tempo non può che riportare a Jannik Sinner, bravo nei punti decisivi del match contro Novak Djokovic nel round robin delle ATP Finals che hanno permesso all’altoatesino di battere il serbo per la prima volta in carriera. Nel calcio, però ,è tutto diverso e tutto enormemente amplificato.

Brasile-Argentina, corrida al Maracana: Di Maria a rischio stangata

Può allora succedere che anche una “normale” partita di qualificazione ad un Mondiale, tutt’altro che decisiva e non solo perché disputata due anni e mezzo prima dell’evento, si trasformi in un match fin troppo caliente, sul campo e sugli spalti. L’ultima pausa per le nazionali del 2023 è stata tristemente paradigmatica in questo senso alla luce delle cronache arrivate dal Sud America.

La sfide tra Brasile e Argentina al Maracana, valida per il girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026, ha inaspettatamente e inspiegabilmente assunto toni drammatici a causa degli scontri tra tifosi sugli spalti, ma anche dei comportamenti ben oltre le righe di alcuni giocatori. Uno dei quali, ex protagonista della Serie A, rischia una pesante squalifica.

Sputo a un tifoso del Brasile: bufera su Angel Di Maria

Un video diffuso sui social ed effettuato nel tunnel che porta agli spogliatoi del Maracana potrebbe infatti costare molto caro ad Angel Di Maria, che è stato ripreso sputare verso un tifoso del Brasile che lo aveva probabilmente provocato e insultato al termine del match vinto 1-0 dai campioni del mondo grazie a un gol di Nicolas Otamendi.

Così oltre al portiere Emiliano Martinez, che rischia una squalifica per aver strappato un manganello ad un poliziotto durante gli scontri del pre-gara, anche l’ex juventino, ora in forza al Benfica, potrebbe andare incontro ad un lungo stop. Anzi in caso di sanzione il Fideo, che ha già annunciato l’addio alla nazionale dopo la Copa America 2024, potrebbe vedere compromessa la stessa partecipazione al torneo continentale.