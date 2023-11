“Obiettivo salvezza”: il presidente della capolista spiazza tutti | Sta dominando il campionato

Il numero uno del club non si fa prendere troppo dall’entusiasmo. Massima concentrazione e piedi per terra verso la prossima sfida.

Sarebbe forse l’errore più facile da commettere, in un momento in cui le cose stanno andando per il verso giusto e la piazza sogna di restare in vetta alla classifica fino al termine della stagione. Si tratterebbe probabilmente di un’impresa senza precedenti.

Il calcio però non è una scienza esatta e la sua imprevedibilità indica prudenza. In una settimana si può distruggere quanto di buono creato in mesi di lavoro. Ecco perché proprio tutti, dal tecnico al presidente, non vogliono cali di concentrazione che possono mettere a rischio il percorso.

In fondo non sarebbe la prima volta: è pieno di casi di squadre che hanno perso lo scudetto all’ultima giornata. Per evitare di finire in questa crudele pagina di sport, il club richiama tutti alla massima attenzione.

Anche per questo motivo è stata messa in atto un’iniziativa assai particolare per continuare a respirare quell’aria di grande calcio e perché no, prendere ispirazione dal lavoro quotidiano dei campioni. Ecco che cosa è successo nelle ultime ore.

Chi sta meglio delle due?

Stiamo parlando di categorie e di valori diversi ma leggendo la classifica sarebbe persino troppo facile rispondere a questa domanda. Il Napoli di Walter Mazzarri deve ancora iniziare la sua rimonta verso le zone più nobili della classifica.

La Juve Stabia invece si gode il primato solitario nel girone C di Serie C, a tre punti di distanza da AZ Picerno, Avellino e Benevento. La lotta per la promozione diretta in Serie B si fa serrata ma le Vespe vogliono continuare a stupire i propri tifosi.

A tu per tu con Mazzarri

La squadra che milita in Serie C e il Napoli hanno svolto un allenamento congiunto. Un’idea nata dal presidente De Laurentiis. A TMW Andrea Langella, presidente del club ospite, ha ringraziato la squadra per l’amicizia dimostrata in questa occasione. “Ringrazio la famiglia De Laurentiis per questa opportunità, per noi è un motivo d’orgoglio”.

Sugli obiettivi stagionali il numero uno della Juve Stabia mischia le carte: “Il primo posto? Gli obiettivi non cambiano. Per noi il primo obiettivo resta la salvezza. Quando arriverà potremo stare tranquilli e sereni perché questo è un campionato difficile”. Ora tocca al Napoli rispondere e dare seguito ai festeggiamenti della passata stagione, quando arrivò lo scudetto dei miracoli.