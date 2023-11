Problema muscolare, lascia il campo e il mister si dispera | Assenza pesantissima

Dopo l’ultima pausa del 2023 per le nazionali il rush finale di anno solare per i campionati inizia all’insegna degli infortuni.

Il dramma sfiorato durante Brasile-Argentina ha chiuso nel peggiore dei modi il 2023 delle rappresentative nazionali. Quanto accaduto prima della sfida del Maracana, ma anche durante, visto il contenuto eccessivo di agonismo che ha caratterizzato la sfida, consegnerà la partita alla storia, mettendone in secondo piano l’esito finale.

I campioni del mondo in carica hanno rafforzato la leadership nella classifica del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026, mentre la Seleçao ha toccato uno dei punti più bassi della propria storia, perdendo per la prima volta un match interno di qualificazione e scivolando al 6° posto del girone.

Non era così che le due rappresentative più forti del Sud America avrebbero dovuto e voluto chiudere l’anno solare iniziato pochi giorni dopo la fine di Qatar 2022, il Mondiale che ha visto trionfare proprio la Seleccion di Leo Messi, mentre il Brasile era stato malinconicamente eliminato ai quarti dalla Croazia.

Le qualificazioni al Mondiale torneranno solo il prossimo settembre, dopo che si saranno disputati tutti i tornei continentali in programma nel 2024, Coppa d’Asia, Coppa d’Africa, Europei e Copa America stessa, in programma in estate negli Stati Uniti, vera e propria prova generale del Mondiale 2026.

Pausa archiviata, torna la Serie B: derby da brividi Sampdoria-Spezia

Ora quindi per le nazionali è tempo di letargo, così fino all’inizio della primavera l’attenzione degli appassionati di calcio sarà dedicata solo alle attività delle squadre di club. Campionati, coppe nazionali e coppe europee stanno per riprendersi la scena, con l’unica eccezione del sorteggio dei gironi di Euro 2024, previsto per il 2 dicembre ad Amburgo.

In Italia l’attività riprenderà già venerdì 24 novembre, quando si giocherà un importante anticipo della 14a giornata di Serie B tra Sampdoria e Spezia. Il derby ligure tra due delle squadre retrocesse dalla scorsa Serie A varrà incredibilmente come sfida diretta per la bassa classifica, alla luce del disastroso inizio di stagione di entrambe le squadre. I blucerchiati sembrano in ripresa da qualche giornata, ma per Andrea Pirlo la sosta ha portato una pessima notizia.

Tegola Sampdoria, Pirlo perde anche Barreca: la diagnosi

Dal Mugnaini, sede degli allenamenti della Sampdoria, arrivano infatti aggiornamenti non confortanti sulle condizioni di Antonio Barreca. L’ex esterno di Torino, Genoa e Cagliari ha ha interrotto anticipatamente l’allenamento di martedì a causa di un problema muscolare alla coscia destra. La sua assenza contro lo Spezia è pressoché certa.

Un problema di cui Pirlo avrebbe fatto volentieri a meno in vista della sfida contro gli Aquilotti, che saranno motivati dal cambio di allenatore, con Luca D’Angelo subentrato a Massimiliano Alvini durante la sosta. La Sampdoria ha infatti gli uomini contati in difesa e in particolare sulle fasce e sarà peraltro priva per infortunio anche di Estanis Pedrola, il fantasista scuola Barcellona già affermatosi tra le rivelazioni del primo scorcio di campionato.