Hanno scovato il nuovo Ibrahimovic | Ausilio a lavoro per portarlo ad Appiano

La ricerca dell’attaccante dell’Inter è confluita in una pazza idea: Ausilio sta cercando di ingaggiare il nuovo Zlatan.

L’Inter e l’attaccante del futuro: una ricerca che sta andando avanti dalla fine della sessione estiva. È evidente che il reparto maggiormente in difficoltà in questo momento è quello offensivo, non per qualità (sta dominando la classifica dei gol segnati in Serie A), quanto per quantità di uomini a disposizione.

L’infortunio di Arnautovic ha posto Inzaghi in difficoltà dal punto di vista numerico, e nell’ultima partita di Champions League ha donato un’opportunità al Nino Maravilla per far rifiatare, almeno dall’inizio, un’esausto Lautaro Martinez.

Se questa strategia può essere redditizia all’interno di un contesto autunnale, dove le partite non sono ancora decisive per le sorti stagionali di una squadra, il peso degli appuntamenti primaverili può convincere Marotta e Ausilio ad intervenire sul mercato per donare al tecnico piacentino un nuovo bomber.

Molto passerà anche dalla condizione che l’ex Bologna dimostrerà al ritorno dal suo stop forzato: se neanche allora dovesse trovarsi pronto, allora l’intervento nella finestra invernale sembrerà molto più che scontato.

Taremi è il primo obiettivo? Non necessariamente

Mehdi Taremi, attaccante iraniano del Porto, è considerato da tutti la prima soluzione per rinforzare l’attacco dei nerazzurri. Il problema riscontrato anche nella scorsa sessione estiva è il costo del cartellino: per lui i portoghesi chiedono non meno di 20 milioni.

Una cifra decisamente proibitiva, così come confermato dall’agente e intermediario Lorenzo De Santis, che così ha parlato ai microfoni de L’interista: “Taremi, che è stato vicinissimo a Milan nelle ultime ore di mercato estivo, è un affare difficile per gennaio. Non è facile che il Porto possa liberarsi di un giocatore così importante visto anche il secondo posto nel girone di Champions, a meno di un’offerta irrinunciabile”.

Dovbyk è destinato a diventare il nuovo Ibra?

Artem Oleksandrovyč Dovbyk, attaccante ucraino, è entrato in orbita Inter. 1 metro e 89, mancino naturale, attaccante del Girona primo in Liga davanti a Barcellona e Real Madrid.

Il classe 1997 ha sorpreso un po’ tutti in questo inizio di stagione, mettendo a segno 7 gol in 15 presenze stagionali (1 ogni 121 minuti). Lo scorso giugno, è stato comprato dal Dnipro per la cifra irrisoria di 7 milioni: ora ne vale almeno 30 e potrà essere, tra qualche mese, il nuovo partner di Lautaro Martinez.