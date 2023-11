Clamorosa svolta nel derby di mercato | Abbiamo una vincitrice: pagano la clausola rescissoria

Il derby dei derby è pronto ad accendersi: non si giocano i 3 punti ma la firma di un prospetto devastante.

Il Milan non ha avuto fortuna nei derby quest’anno: 5 su 5 giocati nel 2023 hanno avuto il medesimo esito, cioè la vittoria interista sulla compagine allenata da Stefano Pioli. Comincia tutto in Supercoppa Italiana, a Riyad: un sonoro 3-0 decreta il successo firmato Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez.

Poi è stata la volta del campionato: nell’1-0 di febbraio (targato, tanto per cambiare, Lautaro) si è visto tutto il momento di difficoltà che stavano vivendo i rossoneri, che per la prima volta dopo anni si sono schierati con la difesa a 3 per cercare la svolta.

Dunque, l’incredibile doppia semifinale di Champions League, terminata con un 3-0 complessivo e i gol di Dzeko, Mkhitaryan e Lautaro che hanno chiuso ogni discorso di qualificazione per Giroud e compagni.

Infine, il sonoro 5-1 rifilato poche settimane fa in cui si è registrato molto probabilmente l’apice dell’avventura interista di Simone Inzaghi: i gol, nell’ordine, di Mkhitaryan (doppietta), Thuram, Calhanoglu e Frattesi spedirono il Diavolo all’Inferno, evidenziando per la prima volta i limiti di una squadra rivoluzionata rispetto a quella che vinse lo scudetto nel 2022.

E sul mercato?

I derby sul mercato hanno, negli ultimi anni, visto altre vittorie nerazzurre: è il caso di Frattesi che a giugno ha infiammato i programmi televisivi di calciomercato, rimbalzando metaforicamente da una parte all’altra del Naviglio fino alla chiusura della trattativa da parte di Beppe Marotta.

Quel Marotta che ha avuto la meglio sull’algoritmo milanista anche in occasione dell’ingaggio di Marcus Thuram: il francese, che era andato in scadenza di contratto, aveva già scelto Milano come futura destinazione ma era in bilico tra Pioli e Inzaghi, col secondo che ha avuto ancora una volta la meglio.

Il prossimo capitolo: Ouedraogo

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Assan Ouedraogo è il prossimo obiettivo dei club meneghini. La mezzala dello Schalke 04 ha rubato l’occhio a Moncada già da un paio d’anni, da quando cioè a 15 anni si batteva contro ragazzi 2-3 anni più grandi.

Ora Assan, 18 anni il prossimo anno, potrebbe sbarcare a Milano già nella stagione 24/25: spunta infatti una clausola rescissoria dal valore di 12 milioni di euro che sarà attiva a partire da maggio. Dunque, chi la pagherà vincerà il prossimo derby di mercato.