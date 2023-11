Comprato un esterno che va a 40 km/h | Bianconeri in festa: l’emergenza è finita

La squadra bianconera ha ingaggiato una freccia formidabile: la sua velocità massima calcolata è da non credere.

Giorni incredibilmente eccitanti quelli che stanno vivendo ad Udine: solo poche settimane fa, infatti, i friulani erano ad un passo dall’oblio con la gestione Sottil che li ha lasciati invischiati in maniera pesante nella zona retrocessione.

Sia chiaro, l’ormai ex allenatore dei bianconeri non ha tutte le colpe di un inizio decisamente sotto le aspettative, ma come spesso capita in questi casi la scossa di un esonero può essere decisiva per la psicologia di giocatori in difficoltà.

A Gabriele Cioffi quindi è andata la responsabilità di dover rimettere in carreggiata l’Udinese, subito performante nell’incredibile vittoria di San Siro contro il Milan maturata per 1-0 grazie al rigore trasformato dal Tucu Roberto Pereyra.

Sorpresa anche nella partita successiva contro l’Atalanta, con gli orobici mai così in difficoltà in questo campionato e costretti ad inseguire per tutto il match.

Perfetti (o quasi) fino alla fine

Ciò che balza agli occhi di questa squadra è un rinnovato senso di appartenenza che si traduce in un approccio aggressivo in avanti: si era visto a Milano e si è visto nello scorso weekend, quando il gol di Walace al minuto ’44 ha resistito per tutto il secondo tempo e oltre, fino al gol di Ederson al 92′ che ha rimesso in parità i conti.

Poi, è fondamentale sottolineare un’importante evoluzione nel rendimento dei singoli, specie nel reparto difensivo: il terzetto Bijol – Perez – Joao Ferreira. Quest’ultimo ha interpretato in chiave moderna il ruolo di braccetto, andandosi addirittura a conquistare il rigore (poi fallito da Success) contro Carnesecchi. L’ex portiere della Cremonese è letteralmente franato sul portoghese, sbilanciandolo in maniera decisiva e punita col penalty.

Ebosele è il giocatore più veloce del campionato

Festy Ebosele è diventato il calciatore più veloce nella nostra Serie A: la constatazione è arrivata nella partita di San Siro, dove l’esterno ha registrato 37.8 km/h come picco di velocità. Un numero incredibile che certifica l’agilità e la potenza di gamba dell’esterno irlandese.

Ma non solo la statistica, l’efficacia e l’importanza del calciatore nato ad Enniscorthy è stata certificata dal suo allenatore in conferenza stampa, che per lui ha speso parole al miele: “Ebosele che tocca i 37.8 km orari accade perché dietro c’è un Akè che spinge, così come Ferreira o Kamara dietro Zemura sulla fascia opposta”.