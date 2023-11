Un altro caso in Serie A | In tribuna a tempo indeterminato: salta anche la convocazione

Il CT della Nazionale ha già diramato le convocazioni, ma dovrà fare a meno del suo top player assoluto. Tifosi ora impauriti.

L’Italia di Luciano Spalletti è attesa da due grandi appuntamenti che hanno un peso specifico maledettamente grande: fallirli significherebbe sporgersi verso il baratro della mancata qualificazione ad Euro 2024, dopo le debacle dei due mondiali (mancati) precedenti.

Ecco allora che l’ex allenatore del Napoli ha diramato le convocazioni più importanti fino ad ora della sua avventura alla guida degli azzurri: alcuni volti nuovi e altre assenze tra i senatori lo hanno già messo in discussione dall’opinione pubblica.

È il caso ad esempio di Ciro Immobile: il bomber della Lazio, che nelle prime partite della gestione aveva avuto l’onore di indossare la fascia di capitano, manca dalla lista nonostante una ripresa netta nelle ultime uscite con la maglia del club biancoceleste, avendo segnato sia in Serie A che in Champions League.

Stessa sorte è toccata a Mattia Zaccagni, suo compagno di squadra nella squadra di Sarri: questa volta, l’infortunio occorso all’ex Verona è stato decisivo nella scelta della non convocazione.

Un reparto offensivo rivoluzionato: chance a Moise Kean

Moise Kean, attaccante della Juventus, è chiamato a ripagare la fiducia che prima Allegri e poi Spalletti gli hanno concesso. Il #18 bianconero è reduce da alcune partite in splendida forma, ma al momento in cui scriviamo, è ancora a secco in questa Serie A. Trovare il gol, magari in un appuntamento così importante come le qualificazioni agli Europei, vorrebbe dire ritrovare al 100% un talento che sembrava perduto.

Insieme a lui, sono stati convocati El Shaarawy, Berardi, Chiesa, Raspadori, Politano, Zaniolo e la punta di diamante dell’Atalanta, quel Gianluca Scamacca che sta risultando decisivo in ogni uscita degli atalantini.

Non solo i grandi: anche l’Under 21 reduce dalle assenze

L’Under 21 farà a meno di Tommaso Baldanzi. Carmine Nunziata (allenatore degli azzurrini) ha infatti appreso la mancata chiamata alla convocazione del talentino di proprietà dell’Empoli, a causa di un nuovo infortunio alla caviglia.

Questo il comunicato ufficiale apparso sui canali del club: “Empoli Football Club comunica che il calciatore Tommaso Baldanzi ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e non sarà disponibile per la gara di domani contro il Napoli oltre a non poter rispondere alla chiamata della Nazionale Under 21”.